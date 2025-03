Auch im Rückspiel ist es der SG Hocheifel 23 nicht gelungen, der verlustpunktfreien SG Vulkaneifel die ersten Punkte in der Fußball-Kreisliga B 12 abzuknöpfen. Auf dem Deudesfelder Rasen unterlag die Mannschaft von Trainer Rainer Bauer mit 2:4 (0:2).

Zu sehen gab es zwei unterschiedliche Hälften. Mit zwei Standardtreffern zeigten sich die Gastgeber in der ersten Hälfte souverän. „Wir haben einfach nicht gut gespielt. Für die zweite Hälfte haben wir uns dann viel vorgenommen und auch ungesetzt“, berichtete Bauer. Zweimal konnte die Hocheifel-SG den Anschluss herstellen und zwei Großchancen zum 3:3 ergaben sich, der Ausgleich fiel aber nicht. Das entscheidende Tor fiel dann in der Schlussphase, als die Gäste aufmachten. „Mit dem Spiel in der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Wir hatten vier A-Junioren auf dem Platz und haben dem Tabellenführer wirklich sehr gut Paroli geboten“, sagte Bauer. Tore: 1:0 Lorenz Wirtz (6.), 2:0 Oliver Froncek (45.+1), 2:1 Fadel Hajo (47.), 3:1 Sebastian Dax (62.), 3:2 Paul Bergsdorf (70.), 4:2 Dax (86.).