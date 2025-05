DIe SG Hocheifel 23 hat ihr letztes Auswärtsspiel der Saison in der Fußball-Kreisliga B 12 mit 3:1 (3:1) bei der SG Neunkirchen-Steinborn II gewonnen. Wie in der Hinrunde kommt die Hocheifel-SG damit auch in der Rückrunde auf 23 Punkte. Ein letztes Heimspiel gegen TuS Ahbach II verbleibt noch am nächsten Samstag (17.30 Uhr).

Abteilungsleiter Bernd Backes freute sich über die drei Zähler bei der A-Klassen-Reserve und sagte: „60 Minuten war es ein gutes Spiel. Die letzte halbe Stunde aber war sehr zäh. Wir sind mit dem letzten Aufgebot angereist, dafür haben wir es ganz gut gemacht.“ Tore: 0:1 Christian Lückenbach (12.), 0:2 Max Niggemann (16.), 1:2 Daniel Volz (33.), 1:3 David Weber (40.).