Zuletzt hat die SG Hocheifel 23 in der Fußball-Kreisliga B 12 die Grenzen aufgezeigt bekommen – gegen Spitzenreiter SG Vulkaneifel und auch im Derby letzte Woche gegen die FSG Vordereifel. Jetzt will die Mannschaft von Trainer Rainer Bauer am Samstag (19.15 Uhr) in Mehren bei der SG Darscheid in die Erfolgsspur zurückfinden. „Wir waren schon enttäuscht über die Leistung im Derby. Vor allem über die zweite Halbzeit, in der wir unerklärlich passiv waren. Gegen den Spitzenreiter war die erste Halbzeit schwächer. Jetzt müssen wir mal wieder in beiden Halbzeiten Konstanz an den Tag legen“, meint Bauer, der die Saison nicht austrudeln lassen will. „Wir haben uns klar vorgenommen, auch in der Rückrunde 23 Punkte zu holen. Wir wollen in Mehren gewinnen, schon das Hinspiel hätte an uns gehen müssen.“ Letztlich stand aber ein 2:2-Remis in Adenau. Stürmer Martin Bohn soll in den Kader zurückkehren, Oliver Prämaßing ist berufsbedingt verhindert.