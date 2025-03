In der Kreisliga B 12 treffen zwei starke Mannschaften aufeinander: Tabellenführer SG Vulkaneifel empfängt die SG Hocheifel 23, die in den vergangenen zwölf Partien nur einmal verloren hat.

In der Fußball-Kreisliga B 12 testet die SG Hocheifel 23 am Sonntag (14.30 Uhr) den nach 17 Partien noch verlustpunktfreien Spitzenreiter SG Vulkaneifel. „Wir freuen uns riesig auf das Spiel beim Klassenprimus. Wir haben im Hinspiel beim 0:3 selbst auch erlebt, dass diese Mannschaft in Spiel- und Handlungsschnelligkeit dem Rest der Liga einen Schritt voraus ist. Es passt bei ihnen, mit einigen Spielern, die noch jung sind, aber auch schon höherklassig Erfahrungen gesammelt haben“, beschreibt Hocheifels Trainer Rainer Bauer die Situation.

Aber auch die Hocheifel-SG hat einiges vorzuweisen. In den vergangenen zwölf Partien gab es nur eine Niederlage. „Vor allem auswärts haben wir meist durch unsere Defensive überzeugt. Wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir auch offensiv eine konzentrierte Leistung abrufen“, sagt Bauer. Oliver Prämaßing ist nach Verletzung zurück im Kader. Leon Lenz fehlt aus privaten Gründen.