In der Kreisliga B 12 lief es zuletzt für die SG Hocheifel 23 nicht besonders gut. Nun soll beim Schlusslicht wieder ein Sieg her.

Nach drei Partien in Folge ohne Sieg sind die Vorzeichen bei der SG Hocheifel 23 klar: Beim Schlusslicht der Fußball-Kreisliga B 12, der SpVgg Struth, soll am Samstag (17.30 Uhr) wieder ein Erfolgserlebnis her. In Neichen erwartet die Mannschaft von Trainer Rainer Bauer ein Aufsteiger, dessen Euphorie längst verflogen ist. Nur zwei Punkte aus 22 Partien werden zum direkten Wiederabstieg führen. „Aber im Hinspiel haben wir uns schwergetan. Das soll als Warnung dienen“, sagt Bauer.

Beim 3:2-Heimsieg erzielte die Hocheifel-SG den Siegtreffer erst kurz vor Spielende. „Aber mit einer besseren Chancenverwertung als zuletzt sollte uns auch ein Sieg gelingen. Wir haben alle Teams des oberen Drittels abgearbeitet, bis auf die SG Boos. Wenn wir die Punktzahl der Hinrunde wiederholen wollen, dann müssen wir jetzt punkten“, zeigt Bauer auf. Fehlen werden verletzungsbedingt Richard Schäfer sowie Sven Kolbig (Dienst) und Max Niggemann (Urlaub).