Auch die SG Hocheifel 23 hat zuletzt dem verlustpunktfreien Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B 12, der SG Vulkaneifel, nichts anhaben können und unterlag 2:4. In Adenau wird nun am Sonntag (14.30 Uhr) die befreundete FSV Vordereifel Herresbach zum Verfolgerduell erwartet. Zwei Vergleiche der Lokalrivalen gab es bereits in dieser Spielzeit. Im Kreispokal gewann die FSG 3:2, in der Liga die Hocheifel-SG 1:0. „Es dürfte wieder so knapp werden. Wer das erste Tor schießt, gewinnt auch, vermute ich. Die Jungs kennen sich alle bestens, teils aus gemeinsamen Jugendjahren. Da wird keiner den anderen überraschen“, meint Hocheifel-Trainer Rainer Bauer, der sich um Stürmer Martin Bohn (Schulterprobleme) sorgt. Personell sollte sich ansonsten nichts verändern im Vergleich zur Vorwoche. „Wenn wir auf Halbzeit zwei aus dem Spiel gegen Vulkaneifel aufbauen könnten, wäre das super. Die Leistung war wirklich sehr gut.“