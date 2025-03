Hocheifel 23 fährt zum Auftakt nach Nohn

Die Fußballer in der Kreisliga B 12 steigen ins neue Jahr ein. Für die SG Hocheifel 23 geht es mit einem Auswärtsspiel in Nohn los.

Mit dem Verfolgerduell beim SV Nohn steigt die SG Hocheifel 23 am Sonntag (14.30 Uhr) in die Restrunde der Fußball-Kreisliga B 12 ein. „Es wäre schön, wenn wir die 23 Punkte aus der Hinrunde bestätigen würden“, gibt Trainer Rainer Bauer, der seinen Vertrag in der Winterpause verlängert hat und ab Sommer vom bisherigen A-Junioren-Trainer Volker Badzies unterstützt wird, als Ziel aus.

Sicherstellen will das Team dies aus einer stabilen Defensive heraus. In den letzten beiden Meisterschaftsspielen und in drei Testspielen blieb die SG ohne Gegentreffer. „Das war schon sehr gut, auch wenn es personell hier und da eng war und die Vorbereitung, wie sicherlich überall, eher durchwachsen einzuordnen ist“, erzählt Bauer.

Christof Schumacher (Kreuzbandriss) und Luca Dederichs (Achillessehnenriss) fehlen langfristig, Yannick Dreser plagt sich noch mit einer Bänderdehnung. Tobias Weiler und Bastian Geyer wurden aus der Reserve hochgezogen. Das Hinspiel gegen Nohn gewann die Hocheifel-SG mit 2:1.