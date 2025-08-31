Der SV Ulmen hat am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 8 einen klaren Derbysieg bei der SG Auderath/Alflen gefeiert. Im Mayener Stadtderby setzte sich der TuS Hausen durch und übernahm die Tabellenführung (Ahrtal Hönningen hatte spielfrei), während der SV Laubach II den ersten Sieg und Aufsteiger SG Illerich/Landkern den ersten Punkt der Saison holte.

SG Maifeld-Elztal II – SG Vordereifel Kirchwald 0:1 (0:1). Ein früher Treffer von Rico Wagner (6.) bei seinem Comeback nach Verletzung reichte den Gästen aus der Vordereifel, um in einer ansonsten recht chancenarmen Partie drei Zähler von der Alm zu entführen. „Es war das erwartet schwere und intensive Spiel. Wir haben stark begonnen und am Ende den Sieg über die Zeit gebracht“, befand Vordereifel-Trainer Dirk Freudendahl. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben alles reingeworfen“, kommentierte Maifeld-Elztal-Trainer Jan Müller.

SG Eifelhöhe – SV Laubach II 2:5 (1:3). Insbesondere in dieser Deutlichkeit durchaus überraschend fuhr die personell gebeutelte Reserve aus Laubach den ersten Saisonsieg bei der SG Eifelhöhe ein. „Es war ein tolles Spiel mit einer guten Stimmung von außen. Hut ab vor den Jungs. Heute gibt es wenig zu meckern“, zeigte sich Laubachs Trainer Wolfgang Bretz hochzufrieden. Auf der anderen Seite haderte Eifelhöhe-Coach Tobias Stephan bei der Heimspielpremiere in Gevenich mit den vielen Fehlern seiner Mannschaft. „Wir haben den Gegner mit drei individuellen Fehlern auf die Siegerstraße gebracht. Laubach II war an diesem Abend besser und hat unsere Leichtsinnsfehler brutal effektive bestraft“, so Stephan. Torfolge: 0:1 Marco Krenn (20.), 1:1 Alexander Waldorf (22.), 1:2 Marius Goebel (37.), 1:3 Justin Baun (39.), 1:4 Patryk Koczyba (70.), 2:4 Ilias Hoffstadt (75.), 2:5 Goebel (90.).

SG Hocheifel Adenau – SG Brohlbachtal 3:2 (2:1). Etwas schmeichelhaft verbuchten die Gastgeber vom Nürburgring den zweiten Saisonsieg. Gegen spielerisch überlegene Gäste aus dem Brohlbachtal markierte Tobias Weiler die Führung (23.), bevor Tom Johann ausgleichen konnte (27.). Nur fünf Minuten später brachte Antony Howe die Hausherren erneut in Front (32.). Die Entscheidung fiel kurz vor Schluss durch ein Eigentor von Jonas Johann (89.), sodass der Anschluss von Tim Hermann in der Nachspielzeit keine Bedeutung mehr hatte. „Wir behalten die Punkte gerne hier. Der Gegner war uns heute allerdings spielerisch überlegen und hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt“, räumte Hocheifel-Trainer Rainer Bauer ein. „Wir spielen bis zum 16er überragend und treffen dann nahezu immer die falsche Entscheidung. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Es ist der Wurm drin“, sagte Brohlbachtal-Trainer Stephan Schikora.

SG Auderath/Alflen – SV Ulmen 0:6 (0:2). Mit einem äußerst deutlichen Derbyerfolg, unter anderem dank eines Dreierpacks von Niklas Denkel, ist der SV Ulmen auf Tabellenrang zwei gesprungen. Trainer Mario Sungen war bis auf eine Ausnahme hochzufrieden und sagte: „Lediglich nach 2:0 sind wir zu sehr vom Pedal runter. Ansonsten können wir insgesamt und über die Null hinten glücklich sein.“ Demgegenüber bleiben die Kombinierten ohne Punkt und stehen jetzt am Tabellenende. „Wir schießen einfach keine Tore. Nach dem 0:2 gehen dann zudem die Köpfe runter. Es kommen momentan viele Dinge zusammen“, erklärte SG-Trainer Björn Laux. Torfolge: 0:1 Yannick Franzen (17.), 0:2, 0:3 und 0:4 Denkel (19., 50., 76.), 0:5 Franzen (78.), 0:6 Marius Meurer (83.).

i Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die SG Eifelhöhe (rechts) und der SV Laubach II im Derby nicht in Gevenich. Gast Laubach II gewann überraschend deutlich mit 5:2. Alfons Benz

SG Illerich/Landkern – SG Weiler/Boos 2:2 (1:1). Ein verwandelter Foulelfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit von Maximilian Schneider hat dem Aufsteiger aus Illerich und Landkern den ersten Punkt beschert. In einer hitzigen Partie waren zuvor zweimal die Gäste durch Patrick Brathuhn-Möbius (17.) und Fabian Knechtges (83.) in Führung gegangen. Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Leon Münch (22.) erzielt. Die Übungsleiter auf beiden Seiten konnten gänzlich unterschiedlich mit dem Remis leben. „Wir sind froh über den ersten Punkt, gerade auf diese Art und Weise. Am Ende war es eine Willensleistung“, sagte Illerichs Trainer Christopher Marx, während Gästetrainer Ewald Knechtges kommentierte: „Um zu gewinnen, haben wir zu viele Zweikämpfe verloren. Es ist sehr schade.“

TuS Mayen II – TuS Hausen 2:3 (2:2). Der TuS Hausen hat erneut seine beeindruckende Form unter Beweis gestellt. Im Mayener Stadtderby siegte die Mannschaft von Trainer Dominik Ihle angeführt von Doppelpacker Lars Hitzing und übernahm die Tabellenführung. „Wir sind nach dem Rückstand stark zurückgekommen und freuen uns sehr über den Derbysieg. Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte Ihle. „Der Ausgang ist bitter und wäre vermeidbar gewesen. Am Ende sind uns aufgrund kurzfristiger Ausfälle die Optionen von den Bank ausgegangen“, meinte Mayens Trainer Michael Brodam. Torfolge: 0:1 Elias Szulczyk (4.), 1:1 Tom Stulla (15., Foulelfmeter), 2:1 Bendix Weis (16.), 2:2, 2:3 Hitzing (42., Foulelfmeter, 50.).