Die Partie in der B Staffel 8 zwischen Eifelhöhe und Buchholz wurde auf Wunsch der Gäste kurzfristig auf den 15. Oktober verlegt. Treffsicher präsentierte sich wie so oft Lars Hitzing vom Spitzenreiter Hausen beim 6:0 gegen Ellenz-Poltersdorf.
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Der TuS Hausen hat am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 mit einem 6:0 gegen Ellenz-Poltersdorf die Tabellenführung verteidigt. Verfolger Kruft/Kretz feierte gegen Ehrbachtal den fünften Sieg in Serie und bleibt einen Punkt dahinter.