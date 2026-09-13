Kreisliga B Staffel 8 Hitzing schenkt auch Ellenz-Poltersdorf kräftig ein Nico Balthasar 13.09.2026, 18:44 Uhr

i Lars Hitzing (links) durfte beim 6:0-Heimsieg seines Tabellenführers TuS Hausen gegen den Tabellenvorletzten SSV Ellenz-Poltersdorf gleich vier Tore bejubeln. Mit bereits 14 Saisontreffern führt Hitzing die Torschützenliste in der B Staffel 8 vor Kruft/Kretz’ Kevin Kowalski (elf Treffer) an. Jörg Niebergall

Die Partie in der B Staffel 8 zwischen Eifelhöhe und Buchholz wurde auf Wunsch der Gäste kurzfristig auf den 15. Oktober verlegt. Treffsicher präsentierte sich wie so oft Lars Hitzing vom Spitzenreiter Hausen beim 6:0 gegen Ellenz-Poltersdorf.

Der TuS Hausen hat am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 mit einem 6:0 gegen Ellenz-Poltersdorf die Tabellenführung verteidigt. Verfolger Kruft/Kretz feierte gegen Ehrbachtal den fünften Sieg in Serie und bleibt einen Punkt dahinter.







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