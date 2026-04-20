Fußball-Kreisliga B5 Herzblut und Biss zahlt sich für FSV Welterod aus Stefan Nink 20.04.2026, 14:43 Uhr

i Aar-Einrichs Paul Niklas Böhmer scheint zwar hier vor dem Gückinger Noah Gjorgijev an den Ball zu kommen, letztlich kassierte seine Elf am Lahnblick aber die vierte Niederlage hintereinander. Andreas Hergenhahn

Big Points im Kampf um Platz zwei gab’s für die SG Nievern/Arzbach am Katzenelnbogener Hellenhahn. Im Tabellenkeller musste sich ein Trio mit Remisen begnügen.

Nur noch ein Sieg fehlt den Sportfreunden Bad Ems in der Fußball-Kreisliga B5, um den beeindruckenden Durchmarsch mit der sofortigen Rückkehr ins Kreisoberhaus zu krönen. Im Kampf um den Klassenverbleib gab’s in Weinähr und Miehlen Punkteteilungen, während der FSV Welterod in Bogel ein weiteres Erfolgserlebnis verbuchte und auf Position acht vorrückte.







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