Big Points im Kampf um Platz zwei gab’s für die SG Nievern/Arzbach am Katzenelnbogener Hellenhahn. Im Tabellenkeller musste sich ein Trio mit Remisen begnügen.
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Nur noch ein Sieg fehlt den Sportfreunden Bad Ems in der Fußball-Kreisliga B5, um den beeindruckenden Durchmarsch mit der sofortigen Rückkehr ins Kreisoberhaus zu krönen. Im Kampf um den Klassenverbleib gab’s in Weinähr und Miehlen Punkteteilungen, während der FSV Welterod in Bogel ein weiteres Erfolgserlebnis verbuchte und auf Position acht vorrückte.