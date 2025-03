Nun ist auch die Winterpause in der Fußball-Kreisliga B 12 vorbei. Für die FSG Vordereifel Herresbach geht es mit einem Heimspiel los, für die SG Boos/Weiler mit einem Auswärtsspiel.

Die FSG Vordereifel Herresbach und die SG Boos/Weiler starten am Wochenende in die Rückrunde der Fußball-Kreisliga B 12. Bereits unter der Woche trafen beide Mannschaften im Viertelfinale des Kreispokals aufeinander. Nach packenden 120 Minuten zog die FSG mit 2:1 (0:1, 1:1, 2:1) in die Vorschlussrunde ein.

FSG Vordereifel – SG Bongard (Fr., 20 Uhr)

Nach dem Erfolg im Kreispokal geht die FSG mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen ins erste Ligaspiel. Trainer Dirk Freudendahl warnt jedoch vor einem gefährlichen Gegner: „Das Hinspiel haben wir mit 2:5 verloren und gerade in der ersten Hälfte alles vermissen lassen.“

TuS 05 Daun – SG Boos/Weiler (So., 14.30 Uhr)

Bei Abstiegskandidat Daun möchten sich die Kombinierten aus Boos und Weiler für das unglückliche Pokal-Aus rehabilitieren. „Der Pokal ist abgehakt, jetzt geht es in der Liga wieder um drei Punkte, die wir trotz einiger Personalsorgen in Daun einfahren möchten“, meint Trainer Michael Gundert.