Am Sonntag kann sich die SG Herdorf mit mindestens einem Punktgewinn zum Meister der diesjährigen Kreisliga B1-Saison krönen. Bereits fünf Spieltage vor Schluss wäre die Mannschaft von Spielertrainer Tim Zimmermann dann nicht mehr einzuholen.
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Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 kann die SG Herdorf durch einen Punktgewinn im Heimspiel gegen den FSV Kroppach Meister werden. Bei sechs ausstehenden Spielen hat die Mannschaft um Spielertrainer Tim Zimmermann bereits 18 Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Friesenhagen.