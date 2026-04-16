Kreisliga B1: 21. Spieltag Herdorf will im Heimspiel gegen Kroppach Meister werden Jona Heck 16.04.2026, 13:25 Uhr

i Marcel Reuber (in Grün) und seine SG Honigsessen/Katzwinkel müssen beim TuS Bitzen ran. Hussein Jouni (in Gelb) und die Sportfreunde Daaden fahren zum Derby zur SG 06 Betzdorf II. Manfred Böhmer/balu

Am Sonntag kann sich die SG Herdorf mit mindestens einem Punktgewinn zum Meister der diesjährigen Kreisliga B1-Saison krönen. Bereits fünf Spieltage vor Schluss wäre die Mannschaft von Spielertrainer Tim Zimmermann dann nicht mehr einzuholen.

Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 kann die SG Herdorf durch einen Punktgewinn im Heimspiel gegen den FSV Kroppach Meister werden. Bei sechs ausstehenden Spielen hat die Mannschaft um Spielertrainer Tim Zimmermann bereits 18 Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Friesenhagen.







Artikel teilen

Artikel teilen