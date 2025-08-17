Fast alle Geschichten des 2. Spieltags in der Fußball-Kreisliga B1 sind erzählt. Nur die Partie zwischen den Sportfreunden Ingelbach und dem FSV Kroppach wurde verschoben. Zwei Teams sind noch ohne Punktverlust, zwei ohne Punkte auf dem Konto

Die SG Herdorf führt nach dem zweiten Spieltag die noch wenig aussagekräftige Tabelle der Kreisliga B1 an, punktgleich mit der SG Betzdorf II. Der Spieltag ist allerdings noch nicht komplett, denn das Derby zwischen den Sportfreunden Ingelbach und dem FSV Kroppach findet erst am 10. September statt.

SG Herdorf - DJK Friesenhagen 5:0 (2:0). Wiedersehen macht ja bekanntlich Freude, was die Friesenhagener wohl nach der Partie gegen Herdorf anders sehen dürften. Im Duell der Absteiger behielt die SG klar die Oberhand. Tim Zimmermann (10.) und Jannick Kessler (31.) legten im ersten Abschnitt den Grundstein für den Erfolg. Bis dahin hielten die Gäste noch gut dagegen. In der zweiten Hälfte verschoben sich die Kräfteverhältnisse immer deutlicher zugunsten der SG, was sich auch in den drei weiteren Toren durch Lukas Schmidt (63., Foulelfmeter) und Jannis Stock (65., 69.) widerspiegelte.

SG Niederhausen/Birkenbeul - SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach 1:4 (1:1). Beide Mannschaften erreichten von Beginn an Betriebstemperatur. Robin Stockschläder traf bereits in der 3. Minute zum 0:1, Stefano Goecke glich bereits zehn Minuten später aus. So blieb es bis zur Pause. Danach zeigten sich die Gäste effizient im Abschluss, was aus Sicht von Niederhausens Trainer Michael Lange das große Manko bei seiner Elf war. Noah Keßler (52.), Fabian Reifenrath (70.) und Onurcan Tanriverdi (78.) sorgten für den Auswärtssieg.

SV Adler Derschen - SG 06 Betzdorf II 1:2 (0:0). Im ersten Abschnitt tat sich nicht viel, die Teams neutralisierten sich überwiegend zwischen den beiden Strafräumen. Unmittelbar nach Wiederanpfiff kam mehr Schwung in die Partie. Benedikt Trippler traf zum 1:0 (46.). In der Folge versäumten die Adler es, den Vorsprung auszubauen, obwohl sie beste Chancen dazu hatten. In der 55. Minute parierte SV-Schlussmann David Hofmann den Elfmeter von Ishak-Suayb Biyikli. Danach nutzte die SG ihre Möglichkeiten eiskalt. Angelos Porfyris glich aus (73.) und Biyikli hatte in der 87. Minute mehr Glück als zuvor vom Elfmeterpunkt und erzielte den Siegtreffer.

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II - SG Honigsessen/Katzwinkel 3:1 (2:1). Der Aufsteiger setzte sich durchaus überraschend gegen die Gäste durch. Gleich zu Beginn traf Stefan Schäfer zum 1:0 (3.), kaum war der Torjubel vorbei, glich Marco Karmann aus (4.). Mit dem Pausenpfiff sorgte erneut Schäfer für die Halbzeitführung und Lucas Heim baute die Führung im zweiten Abschnitt aus (72.). Auch die letzten Minuten in Unterzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Peter Schwamberger (wiederholtes Foulspiel, 81.) überstanden die Hausherren unbeschadet. „Honigsessen war der erwartet schwere Gegner, aber unser Plan defensiv sicher zu stehen und dann über unsere schnellen außen nach vorne zu kommen ist voll aufgegangen“, freute sich Lautzerts Trainer Kevin Hermann.

SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf - Sportfreunde Daaden 3:2 (1:1). Die SG kam gleich zwei Mal nach einem Rückstand zurück und gewann am Ende aus Sicht von deren Trainer Joachim Hallerbach verdientermaßen. „Das war eine 100%ige Steigerung zur Vorwoche. Wir hatten mehr vom Spiel. Vom Zeitpunkt her fielen die Tore zum Schluss für uns natürlich glücklich“, sagte er. Sein Team lag bis zur 84. Minute noch in Rückstand. Tobias Sturm (9.) und Spielertrainer Maximilian Ramb (53.) hatten zuvor für die Sportfreunde getroffen, während Marvin Gerlach zwischenzeitlich für den Ausgleich gesorgt hatte (27.). Fabio Favaretto glich erneut aus (84.) ehe Gerlach mit seinem zweiten Treffer für den umjubelten Siegtreffer sorgte (90.).

TuS Bitzen - SG Müschenbach/Hachenburg II 1:0 (1:0). Der TuS war von Beginn an die aktivere und spielbestimmende Mannschaft gegen den Aufsteiger. Lennard Weber erzielte nach einer halben Stunde den entscheidenden Treffer. Die Hausherren versäumten es, noch vor der Pause weitere gute Chancen zu verwerten. Daher blieb es letztlich bis zum Schlusspfiff bei dem knappen Vorsprung, den der TuS aber zum verdienten Heimsieg über die Zeit brachte