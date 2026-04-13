Nach 1:0-Sieg in Harbach Herdorf fehlt nur noch ein Punkt zur Meisterschaft Günter Gerhardt 13.04.2026, 08:45 Uhr

i Till Latsch (in Grün am Ball) und Leon Morris Hoffmann gewannen mit ihrer SG Honigsessen/Katzwinkel mit 5:2 bei Kenny Scherreiks (in Gelb) und den Sportfreunden Daaden. Manfred Böhmer/balu

Nur noch einen Punkt ist die SG Herdorf vom Gewinn der Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B1 entfernt. Durch den knappen 1:0-Auswärtssieg in Harbach hat die Mannschaft von Trainer Tim Zimmermann nun sechs Matchbälle.

Herdorf fehlt nach dem 1:0-Sieg in Harbach nur noch ein Punkt aus den letzten sechs Spielen zum Gewinn der Meisterschaft. Verfolger Friesenhagen erlebt mit einem 0:8 ein Debakel in Kroppach. Daaden kann dies aber für Platz zwei nicht nutzen und verliert sein Heimspiel gegen Honigsessen mit 2:5.







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