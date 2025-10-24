Fußball-Kreisliga B5 Herbstmeister Bad Ems hat Respekt vor BoReiBo-Reserve 24.10.2025, 09:34 Uhr

i Paolo Reis da Silva (blaues Trikot) hat mit dem TuS Singhofen Lunte gerochen, während Milan Merz mit der SG Mühlbachtal II gegen sportliche Herbst-Depression ankämpft. Andreas Hergenhahn

Nach den Patzern der Vorwoche gilt es in der Fußball-Kreisliga B5 für die „Hintermänner“ der Sportfreunde Bad Ems, den Primus nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren. Kellerkind TuS Singhofen hingegen will im „Exil“ weiteren Boden gutmachen.

Sechs der sieben Partien der 12. Runde in der Fußball-Kreisliga B5 werden am Sonntag ausgetragen. Dabei gedenkt „Halbzeitmeister“ Sportfreunde Bad Ems seine beeindruckende Serie vor eigenem Publikum auszubauen. Das sieglose Schlusslicht SG Mühlbachtal II steht hingegen erneut vor einer kaum zu überwindenden Hürde.







