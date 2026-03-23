B2: Stockum-Püschen legt nach Hemmerich siegt und regelt Zukunft nach der Mohr-Ära Leon Böckling, Max Buchmayer 23.03.2026, 09:38 Uhr

i Tim Sturm (links), der 1. Vorsitzende des VfB Rotenhain/Bellingen, und Carsten Karns (rechts), der 1. Vorsitzender SG Langenhahn/Rothenbach, stellen den künftigen Trainer der SG Hemmerich vor: Ingo Neuhaus wird im Sommer die Nachfolge von Marcel Mohr antreten. David Weiß

Viel los in der B2: Im Keller lässt vor allem der SV Stockum-Püschen aufhorchen, während an der Spitze die SG Lasterbach das Spiel gegen die Malberger Kickers drehte. Bei der SG Hemmerich ging’s nicht nur um Punkte, sondern auch um die Zukunft.

Während das Spitzenduo enteilt scheint, kommt in den Tabellenkeller der Kreisliga B2 ordentlich Bewegung. Zudem werden Weichen für die Zukunft gestellt.SV Stockum-Püschen – SG Guckheim II 2:1 (0:0). Die Heimelf setzte erneut ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf.







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