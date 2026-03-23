Viel los in der B2: Im Keller lässt vor allem der SV Stockum-Püschen aufhorchen, während an der Spitze die SG Lasterbach das Spiel gegen die Malberger Kickers drehte. Bei der SG Hemmerich ging’s nicht nur um Punkte, sondern auch um die Zukunft.
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Während das Spitzenduo enteilt scheint, kommt in den Tabellenkeller der Kreisliga B2 ordentlich Bewegung. Zudem werden Weichen für die Zukunft gestellt.SV Stockum-Püschen – SG Guckheim II 2:1 (0:0). Die Heimelf setzte erneut ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf.