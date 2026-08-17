Noch ist es viel zu früh, von einem sortierten Feld zu sprechen. Neben den zweimal siegreichen Teams aus Daaden und Derschen haben aber auch die ungeschlagenen Mannschaften aus Neunkhausen und Hemmerich Rotenhain einen guten Start in die B2 erwischt.
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Nach zwei Spieltagen in der Kreisliga B2 haben sich die Spfr Daaden und der SV Adler Niederfischbach mit makelloser Bilanz von zwei Siegen bereits leicht abgesetzt. Am Tabellenende warten die SG Guckheim II, die SG Hahn und die SG Rennerod II hingegen auf ihren ersten Punkt in der neuen Saison.