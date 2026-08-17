Duo weiter mit weißer Weste Hemmerich behält in hektischer Schlussphase kühlen Kopf Leon Böckling, Max Buchmayer 17.08.2026, 08:57 Uhr

i Im Doppelpack verteidigte die SG Hemmerich um Kapitän Pascel Grünspek (links) in dieser Szene gegen die TuS Bad Marienberg (Mitte Almutasem Bellah Alawad) und behielt am Ende mit 4:2 die Oberhand. Volker Horz

Noch ist es viel zu früh, von einem sortierten Feld zu sprechen. Neben den zweimal siegreichen Teams aus Daaden und Derschen haben aber auch die ungeschlagenen Mannschaften aus Neunkhausen und Hemmerich Rotenhain einen guten Start in die B2 erwischt.

Nach zwei Spieltagen in der Kreisliga B2 haben sich die Spfr Daaden und der SV Adler Niederfischbach mit makelloser Bilanz von zwei Siegen bereits leicht abgesetzt. Am Tabellenende warten die SG Guckheim II, die SG Hahn und die SG Rennerod II hingegen auf ihren ersten Punkt in der neuen Saison.







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