Fußball-Kreisliga B1 Heimteams fahren am neunten Spieltag Kantersiege ein Désirée Rumpel 04.10.2026, 20:55 Uhr

i Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb-Schwarz) feierten einen Kantersieg gegen die Bezirksliga-Reserve der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (in Rot). Manfred Böhmer/balu

Bis zur 90. Minute sah es danach aus, dass der FK Etzbach den lang ersehnten ersten Punkt in der laufenden Saison einfährt. Dann schlug Malberg zu und gewann am Ende zwar knapp, aber hochverdient. Honigsessen und Schönstein feierten Kantersiege.

In der Fußball-Kreisliga B1 gab es bei den sechs Partien gleich fünf Heimsiege zu feiern und diese fielen mitunter mehr als deutlich aus. Die einzige Ausnahme bildete da Tabellenführer SG Alsdorf, dieser nahm als einzige Mannschaft die drei Punkte aus der Fremde mit und behauptet damit vorerst den Platz an der Sonne.







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