DJK unterliegt mit 3:4 Heimersheimer Reserve entzaubert Primus Kruft/Kretz Lutz Klattenberg 26.04.2026, 18:24 Uhr

i Das 2:0 für den SV Kripp im Heimspiel gegen Mendig II: Niklas Kath (in Blau) trifft in dieser Szene, am Ende gewann Kripp mit 5:0. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Kreisliga B 7 sorgt Heimersheim II für eine Überraschung und stürzt den Primus DJK Kruft/Kretz. Kripp triumphiert erneut mit einem Kantersieg. Die Tabellenspitze wackelt, Überraschungen und Dramatik sind garantiert.

In der Fußball-Kreisliga B 7 hat Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz erneut gepatzt und das Heimspiel gegen die SG Landskrone Heimersheim II mit 3:4 verloren – die dritte Niederlage für die DJK in Folge. Dadurch können sowohl die Grafschafter SG, die erst am Mittwoch beim SC Bad Bodendorf II antritt, als auch die spielfreie SG Niederzissen/Wehr noch vorbeiziehen.







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