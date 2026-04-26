In der Kreisliga B 7 sorgt Heimersheim II für eine Überraschung und stürzt den Primus DJK Kruft/Kretz. Kripp triumphiert erneut mit einem Kantersieg. Die Tabellenspitze wackelt, Überraschungen und Dramatik sind garantiert.
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In der Fußball-Kreisliga B 7 hat Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz erneut gepatzt und das Heimspiel gegen die SG Landskrone Heimersheim II mit 3:4 verloren – die dritte Niederlage für die DJK in Folge. Dadurch können sowohl die Grafschafter SG, die erst am Mittwoch beim SC Bad Bodendorf II antritt, als auch die spielfreie SG Niederzissen/Wehr noch vorbeiziehen.