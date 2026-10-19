Nach dem Trainerwechsel beim B-Ligisten SG Landskrone Heimersheim II feierte der Neue, Julian Heimermann, mit dem 2:1-Sieg gegen Kempenich ein optimales Debüt. Der 33-Jährige hat aber auch noch sportlich etwas vor.
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Nach der SpVgg Burgbrohl und der SG Kempenich/Spessart ist die SG Landskrone Heimersheim II nun das dritte Team der Fußball-Kreisliga B 7, das einen Trainerwechsel vollzogen hat. In diesem Fall vollziehen musste, denn das Duo Jörg Rohleder und Erik Heimermann war zurückgetreten.