Nach Rücktritt in Heimersheim Heimermann freut sich über „sehr wichtigen Sieg“ Lutz Klattenberg 19.10.2026, 18:56 Uhr

i Julian Heimermann, hier 2023 in Aktion für die erste Mannschaft der SG Landskrone Heimersheim, ist zurzeit verletzt und hat nach dem Rücktritt von Trainer Jöhr Rohleder die zweite Mannschaft als Interimstrainer übernommen. Martin Gausmann

Nach dem Trainerwechsel beim B-Ligisten SG Landskrone Heimersheim II feierte der Neue, Julian Heimermann, mit dem 2:1-Sieg gegen Kempenich ein optimales Debüt. Der 33-Jährige hat aber auch noch sportlich etwas vor.

Nach der SpVgg Burgbrohl und der SG Kempenich/Spessart ist die SG Landskrone Heimersheim II nun das dritte Team der Fußball-Kreisliga B 7, das einen Trainerwechsel vollzogen hat. In diesem Fall vollziehen musste, denn das Duo Jörg Rohleder und Erik Heimermann war zurückgetreten.







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