Während es hinten in der Kreisliga B 4 ganz danach aussieht, als würden sich Ruitsch-Kerben und Heimbach-Weis II in die C-Klasse verabschieden, ist der Kampf an der Tabellenspitze spannend. Ob der VfL Oberbieber seine Spitzenposition behaupten kann?

Die Fußball-Kreisliga B 4 hat wieder Fahrt aufgenommen. Neben torreichen Nachholspielen unter der Woche stehen am kommenden Wochenende sechs Partien auf dem Programm.

SV Melsbach – SG Feldkirchen/Hüllenberg (Fr., 20 Uhr)

Während die Gäste durch einen 10:0-Kantersieg gegen Heimbach-Weis II einen eindrucksvollen Jahresauftakt hingelegt haben, musste sich der SV Melsbach bei Engers II deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Gäste-Co-Trainer Oliver Schuh würde gerne nachlegen, rechnet aber mit viel Gegenwehr: „Melsbach ist eine andere Hausnummer und sehr unangenehm zu bespielen.“ SVM-Coach Karl-Heinz Loose plagen dagegen Personalprobleme: „Wir gehen ein wenig auf dem Zahnfleisch. Wenn wir uns effektiver im Umgang mit den Torchancen zeigen, können wir Feldkirchen aber ärgern.“

Sportfreunde Miesenheim – TuS Hausen (Sa., 16.30 Uhr)

Trotz der kuriosen 5:6-Niederlage unter der Woche gegen den CSV Neuwied, konnte Miesenheims Trainer Jan Hawel der Last-minute-Pleite auch etwas Gutes abverlangen: „Die Partie war ein Wechselbad der Gefühle, wir haben aber gezeigt, dass wir einem Topteam Paroli bieten können.“ Die Hausener mussten derweil eine Hiobsbotschaft verkraften, denn Kapitän Timo Drzega zog sich einen Bruch der Augenhöhle zu. „Damit wird er uns diese Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Da am Samstag weitere Stammkräfte ausfallen, wird es in Miesenheim schwer werden“, sagt TuS-Trainer Dominik Ihle.

SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl – SV Ruitsch-Kerben (Sa., 17.15 Uhr)

Die Kombinierten aus Hambuch, Kaifenheim und Brohl verloren unter der Woche auch ihr Nachholspiel bei der SG Neuwied mit 0:3 und wollen nach den Duellen gegen die Topteams nun gegen Schlusslicht Ruitsch-Kerben unbedingt den Bock umstoßen: „Ich hoffe, dass sich die Krankheitswelle bis Samstag gelegt hat. Letzten Endes ist es aber egal, wer aufläuft, denn gegen Ruitsch zählen nur drei Punkte.“ Für die Gäste rückt dagegen der erste Nichtabstiegsplatz immer mehr in weite Ferne.

SSV Heimbach-Weis II – VfL Wied Niederbieber (So., 12.30 Uhr)

Welche Reaktion zeigt die Reserve des SSV Heimbach-Weis auf das 0:10-Debakel der Vorwoche? Diese Frage möchte Trainer Andre Welter, unabhängig vom Ergebnis, mit einer guten Leistung beantworten: „Wir haben einiges gutzumachen, denn so wollen wir uns nicht noch einmal präsentieren.“ VfL-Trainer Christian Rocher möchte dagegen den Gegner nicht an nur einem Ergebnis messen: „Wir wissen das einzuschätzen, wollen aber trotzdem unserer Favoritenrolle gerecht werden, um Oberbieber weiter unter Druck zu setzen.“

CSV Neuwied – FV Engers II (So., 14.30 Uhr)

Auf dem Kunstrasen in Feldkirchen steigt am Sonntag das Verfolgerduell zwischen dem CSV und der Engerser Oberligareserve. Der Respekt vor dem Gegenüber ist auf beiden Seiten spürbar. „Engers wird definitiv bis zum Ende der Saison oben mitmischen. Bei uns muss sich die Anzahl an Gegentoren schleunigst verbessern, da zehn Gegentore in zwei Spielen zu viele sind“, sagt CSV-Coach Tobias Krebs. Gästetrainer Torsten Gollnow rechnet mit viel Gegenwehr: „Der CSV hat eine brutal schnelle und spielerisch gute Mannschaft, die jederzeit für Tore gut ist. Wir sind aber ebenfalls gut drauf und wollen nachlegen.“

VfL Oberbieber – FC Alemannia Plaidt II (So., 15 Uhr)

Lässt Spitzenreiter Oberbieber erneut Federn oder startet der VfL, wie nach der Auftaktpleite am ersten Spieltag, eine ebenso eindrucksvolle Siegesserie? Gegen die Gäste des FC Plaidt II gelten die Hausherren am heimischen Aubach als haushoher Favorit, verzichten muss Trainer Markus Podehl auf den gesperrten Tobias Regehr. FC-Coach Philipp Wolf sieht sein Team nicht in der Pflicht: „Wir sind Außenseiter und können daher befreit aufspielen. Gerade in Oberbieber können wir nur überraschen.“

Die Spiele unter der Woche

Sportfreunde Miesenheim – CSV Neuwied 5:6 (3:2), Torfolge: 0:1 Julian Penner (2.), 1:1 Denis Stockmann (5.), 1:2 Fabian Harder (14.), 2:2 Onur Ekici (15.), 3:2 Leonard Brohlburg (25.), 3:3 Lucas Krahn (48.), 3:4 Michael Wolf (50.), 4:4 Brohlburg (53.), 5:4 Burim Zeneli (56.), 5:5 , 5:6 Krahn (79., 90+3.).

SG Neuwied – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl 3:0 (2:0), Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0 Maurice Barein (14., 20., 90.).