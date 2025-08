Am Wochenende geht es erstmals auch in der in weiten Teilen neu zusammengestellten Fußball-Kreisliga B 8 um Punkte. Von den insgesamt 13 Mannschaften (Der SV Laubach II hat zunächst spielfrei) gehören sieben Teams dem Fußballkreis Rhein/Ahr, fünf dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel und eine dem Fußballkreis Eifel an.

SG Weiler/Boos – SG Eifelhöhe Büchel (Fr., 19.30 Uhr)

Zum Ligaauftakt empfängt die SG Weiler, im Vorjahr Tabellendritter, auf Rasen die SG Eifelhöhe, die ihrerseits im Vorjahr in derselben B-Klasse auf Rang sieben gelandet ist. Bei den Hausherren steht mit Michael Daub, Stefan Bouhs, Lukas Wagner und Nico Hank bei gleich auf vier wichtigen Spielern ein Fragezeichen hinter dem Einsatz. „Die Personallage macht den Auftakt natürlich ungleich schwieriger. Ohnehin ist es eine herausfordernde Liga“, sagt Weilers Trainer Ewald Knechtges. „Nach dem Spiel wissen wir schon deutlich eher, wo wir stehen. Ich erwarte ähnlich wie im letzten Jahr ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wollen die Aufgabe mutig angehen“, meint Eifelhöhe-Coach Tobias Stephan.

TuS Mayen II – SG Illerich/Landkern (Fr., 20 Uhr)

Im Nettetal stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die bislang kaum Berührungspunkte miteinander hatten. Nicht nur stammen beide Vereine aus unterschiedlichen Kreisen, darüber hinaus spielt die Bezirksligareserve des TuS schon seit vielen Jahren in der B-Klasse, während die Gäste als Aufsteiger neu dabei sind.

„Ehrlich gesagt, wissen wir nichts über den Gegner. Unabhängig davon wollen wir aber ganz klar zu Hause mit einem Sieg starten“, meint Mayens Coach Michael Brodam. „Es ist absolutes Neuland für uns. Wir wollen aus jedem Spiel das bestmögliche herausholen. Eine Prognose ist nahezu unmöglich zu treffen“, sagt Gästetrainer Christopher Marx.

SG Brohlbachtal Hambuch – FSG Vordereifel Kirchwald (Sa., 17.30 Uhr)

Angeführt von Rückkehrer Tom Johann (TuS Mayen) geht es für die erweiterte SG Brohlbachtal in Kaifenheim gegen die FSG Vordereifel, die seit vielen Jahren zum festen Inventar der B-Klasse zählt. An der Seitenlinie stehen sich mit Stephan Schikora und Dirk Freudendahl zwei Übungsleiter gegenüber, die seit vielen Jahren in ihren Vereinen die Geschicke leiten. „Uns erwartet ein starker und ambitionierter Auftaktgegner. Wie alle Mannschaften wissen wir nicht, wo wir stehen“, meint Freudendahl. „Zu Hause wollen wir mit einem Sieg starten. Wir sind gewappnet und können nehazu aus dem Vollen schöpfen“, gibt sich Brohlbachtal-Trainer Stephan Schikora optimistisch.

SG Ahrtal Hönningen – SG Auderath (So., 14.30 Uhr)

In Insul sind die Rollen trotz des ersten Spieltages und zwei Mannschaften, die erstmals aufeinandertreffen, auf dem Papier klar verteilt. Die Hausherren spielten im Vorjahr mit Rang vier schon eine starke Saison und haben sich zudem im Sommer namhaft verstärkt. Die Gäste dagegen entgingen in einer anderen B-Klasse nur knapp dem Abstieg. „Die verletzten Spieler kehren alle langsam zurück, was bei unserem kleinen Kader wichtig ist. Wir wollen erneut über den Zusammenhalt in einer insgesamt stärkeren Liga kommen. Ahrtal ist direkt ein sehr spielstarker Gegner“, kommentiert Auderaths Trainer Björn Laux.

„Auderath beziehungsweise alle Mannschaften im Eifelkreis zeichnen sich durch ein körperbetontes und zweikampfbetontes Spiel aus. Das mussten wir vor zwei Jahren oft erfahren. Von daher erwarte ich ein spannendes Spiel, was wir natürlich gewinnen und für uns entscheiden wollen“, sagt Ahrtal-Trainer Marcel Zimmermann.

TuS Hausen – SG Hocheifel Adenau 23 (So., 14.30 Uhr)

Die enorm junge Mannschaft aus Hausen fordert zum Start die Gäste vom Nürburgring. Hausens Trainer Dominik Ihle verspricht sich nach Platzierungen im hinteren Mittelfeld auch dank der Transfers von Samuel Brandl und Alexander Kohn (beide A-Jugend SG Mülheim-Kärlich) einen Sprung weiter nach oben. Allerdings fallen in Torjäger Lars Hitzing (Außenbandriss), Dennis Chesler (Knorpelverletzung) und Kohn (berufflich verhindert) drei wichtige Akteure aus. „Wir versuchen, die Jungs bestmöglich zu kompensieren und wollen im Gegensatz zu den letzten Jahren erfolgreich starten. Der Gegner ist für uns kaum einzuschätzen“, sagt Hausens Trainer Dominik Ihle. Die SG Hocheifel landete ihrerseits im Vorjahr auf Rang vier und möchte erneut oben mitspielen.

SV Ulmen – SG Maifeld-Elztal II (So., 14.30 Uhr)

Zum Spieltagabschluss steht ein weiteres „überkreisliches“ Duell an. Bis auf jeweilige Anbindungen an die Autobahn 48 bestanden zwischen beiden Vereinen bislang keinerlei Berührungspunkte. Für die Hausherren geht es vordergründig darum, nach dem Abstieg in der Vorsaison schnellstmöglich in der neuen Liga anzukommen. „Wir wollen oben mitspielen, wofür ein guter Start wichtig wäre. Nach dem bitteren Aus im Pokal liegt der volle Fokus auf dem Auftaktspiel“, befindet Ulmens Trainer Mario Sungen. „Wir haben einen Umbruch vollzogen und brauchen sicherlich noch einige Spiele, um uns zu finden. Gegen einen A-Klassenabsteiger sind wir klarer Außenseiter“, kommentiert demgegenüber Maifelds Trainer Jan Müller.