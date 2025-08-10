Die SG Ahrtal ist dank eines deutlichen 9:0-Erfolges über die SG Auderath der erste Tabellenführer der neuen Saison in der Fußball-Kreisliga B 8. Kaum weniger souverän präsentierte sich der TuS Mayen II, der Aufsteiger SG Illerich/Landkern gleich eine harte Bodenlandung zufügte.

SG Weiler/Boos – SG Eifelhöhe Büchel 0:2 (0:2)

Eine äußerst intensive und kampfbetonte Partie bekamen die Zuschauer beim Ligaauftakt in Weiler geboten. Insgesamt neun Gelbe Karten und eine Ampelkarte gegen Weilers Fabian Knechtges in der Nachspielzeit (90.+1) verteilte Schiedsrichter Lukas Krause. Letztendlich setzten sich die Gäste insbesondere dank einer starken ersten Halbzeit, in der Neuzugang Ilias Hoffstadt (13.) und Fabian Thomas (44.) trafen, verdient durch. „Wir haben kaum etwas zugelassen und hatten selbst noch mehrere gute Möglichkeiten. Insgesamt war es ein reifer Auftritt mit Toren zum richtigen Zeitpunkt“, gab sich Eifelhöhe-Coach Tobias Stephan hochzufrieden.

TuS Mayen II – SG Illerich/Landkern 7:0 (4:0)

Eine starke Mayener Bezirksligareserve ließ dem Aufsteiger aus der C-Klasse nicht den Hauch einer Chance. Marc Schweitzer nach Eckball seines Bruders Niklas (23.) leitete den Reigen ein, ehe Niklas Schweitzer selbst (34.), Nils Lenerz (36.) und Leon Söhn (45.) noch vor der Pause das Spiel entschieden. Erneut Lenerz (65.) sowie Söhn (75., 80.) trieben das Ergebnis nach der Pause in die Höhe. „Wir sind froh über den Auftaktsieg, zumal wir in der kommenden Woche spielfrei haben. Das Ergebnis spricht für sich“, kommentierte Mayens Trainer Michael Brodam. Demgegenüber hätte der Start in der neuen Liga für Illerichs Trainer Christopher Marx kaum schlechter verlaufen können. „Wir sind auf dem harten Boden der B-Klasse gelandet. Mayen war sicherlich äußerst effektiv und bei uns haben zahlreiche Stammspieler gefehlt. Wir müssen nun die richtigen Schlüsse daraus ziehen“, sagte Marx.

SG Brohlbachtal Hambuch – FSG Vordereifel Kirchwald 1:4 (1:1)

Routinier Dennis Fücks hat den Gästen aus der Vordereifel mit einem lupenreinen Hattrick im zweiten Durchgang (55., 64., 83.) einen perfekten Start beschert. Die vorherige Führung der Gäste durch Jannik Eiden (9.) war von Hambuchs Rückkehrer Tom Johann nur kurze Zeit später egalisiert worden (18.). „Wir mussten schon vor dem Anpfiff zweimal und dann noch einmal nach 25 Minuten tauschen. Umso bemerkenswerter ist die Leistung. Ich freue mich sehr für Dennis und die gesamte Mannschaft“, erklärte Kirchwalds Trainer Dirk Freudendahl. „Wir haben uns alle vier Tore selbst reingelegt und in der zweiten Halbzeit keinen Zugriff mehr bekommen, obwohl wir im ersten Spielabschnitt noch die bessere Mannschaft waren“, befand Hambuchs Trainer Stephan Schikora.

SG Ahrtal Hönningen – SG Auderath 9:0 (4:0)

Der erste Tabellenführer kommt aus dem Ahrtal. Mit einem echten Schützenfest fertigte die Elf von Trainer Marcel Zimmermann die Gäste aus Auderath ab. „Das Ergebnis ist auch in der Höhe in Ordnung. Es war eine einseitige Partie“, meinte Zimmermann, während Gästecoach Björn Laux bedient sagte: „Wir haben keine Gegenwehr gegen einen enorm spielstarken Gegner gefunden.“ Tore: 1:0 Marvin Vitten (13., Foulelfmeter), 2:0 Casimir Böhle (22.), 3:0, 4:0 Stefan Zimmermann (31., 34.), 5:0 Brian Rodrigo Martinez (57.), 6:0 Laurin Vitten (66.), 7:0, 8:0 Simon Jüngling (74., 82), 9:0 Böhle (90.).

TuS Hausen – SG Hocheifel Adenau 23 4:3 (2:2)

Spät, aber insgesamt hochverdient drehten Dominik Schreiner (76.) und Arsalan Faizzada vom Elfmeterpunkt (83.) das Spiel zugunsten der Gastgeber aus Hausen. „Wir hätten eigentlich nach 20 Minuten 5:0 führen müssen und lagen plötzlich hinten. Am Ende sind wir einfach nur froh über den Sieg, auch wenn wir es uns unnötig schwer gemacht haben“, gab sich Hausens Trainer Dominik Ihle erleichtert. Hocheifel-Übungsleiter Rainer Bauer zeigte sich derweil als fairer Verlierer und kommentierte: „Wir hatten am Ende mit einigen Entscheidungen Pech. Wenn man ehrlich ist, wäre ein Punktgewinn oder sogar ein Sieg aber ein Witz gewesen. Wir konnten die vielen Ausfälle nicht kompensieren.“ Tore: 0:1 Martin Bohn (13.), 1:1 Milad Yarmohamadi (16.), 2:1 Marius Luxem (28.), 2:2 Bohn (45.+5), 2:3 David Weber (60.), 3:3 Schreiner (76.), 4:3 Faizzada (83., Handelfmeter).

SV Ulmen – SG Maifeld II 3:2 (1:2)

Über weite Strecken fand der A-Klassenabsteiger aus Ulmen im Duell mit der Reserve vom Maifeld nur wenige Mittel. Nach früher Führung durch Tom Münstermann (32.) führten die Gäste zwischenzeitlich dank eines Doppelschlags von Ruben Kröpfl (41.) und Jan Tullius (44.). In der Schlussphase zeigten sich die Hausherren aber als die deutlich fittere Mannschaft und gewannen doch noch mit Toren von Matthias Wolf (80.) und erneut Münstermann (88.).

i Nach Rückstand gegen die SG Maifeld-Elztal II drehten die Fußballer des SV Ulmen (in Blau) noch das Spiel und siegten 3:2. Alfons Benz

„Letzte Saison haben wir hinten raus häufig verloren. Heute war es eine enttäuschende Leistung. Wir nehmen aber einfach die Zähler mit“, gab Ulmens Trainer Mario Sungen zu Protokoll. „Wir haben das Spiel unnötig hergeschenkt. Uns hat am Ende die Entlastung gefehlt“, meinte Maifelds Trainer Jan Müller.