Kreisliga B Staffel 8 Hausen und Ellenz-Poltersdorf heißeste Titelanwärter? Nico Balthasar 05.08.2026, 12:05 Uhr

i Die Mosel-Rivalen Spvgg Cochem (blaue Trikots) und SSV Ellenz-Poltersdorf werden sich auch in dieser Saison packende Derbys liefern. Dann allerdings nicht mehr wie in der vergangenen Spielzeit in der A-Klasse, sondern nach dem „Doppel-Abstieg“ des Duos in der B Staffel 8. Das erste Lokalduell steht am 27. September im Cochemer Moselstadion an. Alfons Benz

In der B Staffel 8 hat der Computer „ganze Arbeit“ geleistet und eine bunt zusammengewürfelte Liga mit Mannschaften aus mehreren Regionen erstellt. Die Favoriten in der B Staffel 8 sind auch deswegen schwer auszumachen.

Die neu zusammengesetzte Fußball-Kreisliga B Staffel 8 gilt bei nahezu allen Trainern als ausgeglichen und anspruchsvoll – durch die Mischung aus vier „Regionen“ (Rhein/Ahr, Hunsrück, Mosel, Eifel), A-Liga-Absteigern und diversen Zweit- und Drittvertretungen kennen viele Mannschaften ihre Gegner kaum.







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