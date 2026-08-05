Kreisliga B Staffel 8
Hausen und Ellenz-Poltersdorf heißeste Titelanwärter?
Die Mosel-Rivalen Spvgg Cochem (blaue Trikots) und SSV Ellenz-Poltersdorf werden sich auch in dieser Saison packende Derbys lief
Die Mosel-Rivalen Spvgg Cochem (blaue Trikots) und SSV Ellenz-Poltersdorf werden sich auch in dieser Saison packende Derbys liefern. Dann allerdings nicht mehr wie in der vergangenen Spielzeit in der A-Klasse, sondern nach dem „Doppel-Abstieg“ des Duos in der B Staffel 8. Das erste Lokalduell steht am 27. September im Cochemer Moselstadion an.
Alfons Benz

In der B Staffel 8 hat der Computer „ganze Arbeit“ geleistet und eine bunt zusammengewürfelte Liga mit Mannschaften aus mehreren Regionen erstellt. Die Favoriten in der B Staffel 8 sind auch deswegen schwer auszumachen. 

Lesezeit 6 Minuten
Die neu zusammengesetzte Fußball-Kreisliga B Staffel 8 gilt bei nahezu allen Trainern als ausgeglichen und anspruchsvoll – durch die Mischung aus vier „Regionen“ (Rhein/Ahr, Hunsrück, Mosel, Eifel), A-Liga-Absteigern und diversen Zweit- und Drittvertretungen kennen viele Mannschaften ihre Gegner kaum.
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