Weil die Partie Emmelshausen-Karbach III gegen Hausen kurzfristig abgesagt worden ist, gab es auch deswegen Veränderungen in der B Staffel 8: Hausen ist nicht mehr Tabellenführer, und der FCEK III steht nun auf dem ersten Abstiegsplatz 13.
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Wechsel an der Spitze der Fußball-Kreisliga Staffel 8: Kruft/Kretz hat nach dem 5:3 gegen Hausen am Dienstag auch am elften Spieltag gewonnen und mit dem 2:0 gegen Landkern die Tabellenführung von Hausen übernommen. Die Hausener Partie beim FC Emmelshausen-Karbach III wurde kurzfristig auf Wunsch der Hausener auf den 18.