Kreisliga B Staffel 8 Hausen-Spiel abgesagt, Kruft/Kretz übernimmt die Spitze Nico Balthasar 18.10.2026, 20:06 Uhr

i Der SSV Ellenz-Poltersdorf (blaue Trikots) feierte beim 4:0 gegen das Null-Punkte-Schlusslicht SSV Buchholz seinen dritten Sieg in Serie und verbesserte sich auf Rang elf. Marc Rottstock (links) traf doppelt für Ellenz-Poltersdorf. Mark Dieler

Weil die Partie Emmelshausen-Karbach III gegen Hausen kurzfristig abgesagt worden ist, gab es auch deswegen Veränderungen in der B Staffel 8: Hausen ist nicht mehr Tabellenführer, und der FCEK III steht nun auf dem ersten Abstiegsplatz 13.

Wechsel an der Spitze der Fußball-Kreisliga Staffel 8: Kruft/Kretz hat nach dem 5:3 gegen Hausen am Dienstag auch am elften Spieltag gewonnen und mit dem 2:0 gegen Landkern die Tabellenführung von Hausen übernommen. Die Hausener Partie beim FC Emmelshausen-Karbach III wurde kurzfristig auf Wunsch der Hausener auf den 18.







Artikel teilen

Artikel teilen