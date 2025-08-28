Auch wenn Spitzenreiter SG Ahrtal Hönningen am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 8 spielfrei hat, stehen jede Menge spannende Partien auf dem Programm. Vor allem die beiden Derbys zwischen der SG Auderath/Alflen und dem SV Ulmen sowie zwischen dem TuS Mayen II und dem TuS Hausen bergen dabei eine gehörige Portion Brisanz.

SG Maifeld-Elztal II – SG Vordereifel Kirchwald (Fr., 19.30 Uhr in Gering). Unter Flutlicht wird der Spieltag auf der „Alm“ eröffnet. Die Hausherren landeten in der Vorwoche beim 3:2 in Laubach ihren ersten Sieg der Saison, während die Gäste nach einem spielfreien Wochenende, dem ein guter Start mit vier Zählern aus den ersten beiden Spielen vorausgegangen war, ausgeruht anreisen. „Kirchwald wird am Ende der Saison weit oben landen. Wir sind daher Außenseiter, wollen uns aber besser verlaufen als im ersten Heimspiel gegen Brohlbachtal“, hat Maifeld-Elztal-Trainer Jan Müller die 0:5-Packung aus dem bisher einzigen Heimspiel längst nicht vergessen. „Wir stellen uns auf eine richtig schwierige Aufgabe ein. Freitagabends auf der Alm zu gewinnen, ist nie einfach“, reist Gästecoach Dirk Freudendahl mit einer gehörigen Portion Respekt an.

SG Eifelhöhe – SV Laubach II (Fr., 20 Uhr, in Gevenich). Mit einem überzeugenden Auswärtssieg aus der Vorwoche (3:1 bei der SG Brohlbachtal) im Rücken empfängt die SG Eifelhöhe die Gäste aus Laubach, die noch auf den ersten Saisonsieg warten. Demgegenüber plagen Laubachs Trainer Wolfgang Bretz erhebliche Personalsorgen. Mit Max Hüging (Armverletzung) und Patryk Koczyba (Muskelverletzung im Oberschenkel) haben sich zwei wichtige Spieler schwerer verletzt und werden vorerst ausfallen. „Für uns geht es zunächst darum, eine Truppe auf den Platz zu bringen. Es macht keinen Sinn, gegen einen starken Gegner angesichts der Situation große Ziele auszurufen“, befindet Bretz. „Es ist die Heimspielpremiere auf dem Sportplatz in Gevenich, Freitagabend, Flutlicht und ein uns bekannter Gegner. Kurzum, die Vorfreude ist riesig auf dieses Duell“, sagt Eifelhöhe-Coach Tobias Stephan.

SG Hocheifel Adenau – SG Brohlbachtal (So., 14.30 Uhr, in Adenau). Je drei Zähler stehen bei beiden Mannschaften bislang auf der Habenseite. Eine Ausbeute, die trotz stark einzuschätzender Gegner, auf beiden Seiten hätte höher ausfallen können. Dementsprechend gehen beide Mannschaften am Wochenende voll auf Sieg. „Wir hatten eine gute Trainingswoche. Zu Hause zählen nur die drei Punkte. Dazu müssen wir effektiver werden“, nimmt Hocheifel-Trainer Rainer Bauer kein Blatt vor den Mund.

SG Auderath/Alflen – SV Ulmen (So., 14.30 Uhr, in Auderath). Klar verteilt sind die Rollen im Derby. Auf der einen Seite warten die Hausherren noch auf den ersten Punkt und sind in allen drei Ligaspielen bislang ohne eigenes Tor geblieben. Auf der anderen Seite ist die Bilanz des SV Ulmen makellos, wenngleich die Auftritte wie beim Erfolg über die SG Hocheifel in der Vorwoche (3:1) noch Luft nach oben hatten. „Grundsätzlich ist Ulmen der klare Favorit. Jeder weiß aber, dass Derbys ihre eigenen Gesetze haben. Die Mannschaft muss zusammenhalten und vor allem die Zweikämpfe annehmen“, kommentiert Auderaths Trainer Björn Laux. „Der Druck lastet ganz klar auf uns. Wir werden das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen und freuen uns auf zahlreiche Unterstützung im Derby“, meint Ulmens Trainer Mario Sungen.

SG Illerich/Landkern – SG Weiler/Boos (So., 14.30 Uhr in Landkern). Keinerlei Zähler und ein Torverhältnis von 0:19 stehen für den Aufsteiger aus Illerich und Landkern bislang zu Buche. Angekommen ist die Mannschaft von Trainer Christopher Marx also noch nicht in der neuen Liga. Dies soll sich im Duell gegen die Gäste aus Weiler, denen in der Vorwoche ein Befreiungsschlag (3:0 gegen Auderath) gelang, ändern. „Wir wollen mutiger und griffiger sein als in den ersten Spielen. Weiler hat sich den Start vermutlich auch anders vorgestellt, wird aber Selbstvertrauen aus dem letzten Spiel mitgenommen haben“, erklärt Marx. „Uns plagen weiterhin erhebliche Personalsorgen. Wir müssen aus der schwierigen Situation erneut das Beste machen“, befindet Weilers Trainer Ewald Knechtges.

TuS Mayen II – TuS Hausen (So., 17 Uhr). Nach der Unterbrechung im Vorjahr (beide Mannschaften spielten in unterschiedlichen B-Klassen) ist das Mayener Stadtderby zurück. Anders als in vielen Jahren zuvor sind die Gäste aus Hausen in Anbetracht ihres starken Saisonstarts (drei Siege aus drei Siegen) nicht mehr der Außenseiter. „Für beide Seiten ist es ein besonderes Spiel – unter dem Motto ,Verlieren verboten’. Wir freuen uns unheimlich auf das Derby“, kommentiert Mayens Trainer Michael Brodam. „Wir hoffen, dort weitermachen zu können, wo wir aufgehört haben. Allerdings wird es im Derby aufgrund einiger Verletzungen und Abwesenheiten sehr schwer“, meint Hausens Trainer Dominik Ihle, der unter anderem auf die Stammkräfte Samuel Brandl, Marius Luxem, Arsalan Faizzada und Kevin Schulz verzichten muss.