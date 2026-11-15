Acht Teams haben Winterpause in der B Staffel 8, für sechs Teams heißt es noch nachsitzen: Am Mittwoch spielt Emmelshauen-Karbach III gegen Hausen, am Donnerstag Untermosel II gegen Eifelhöhe und am Freitag Mendig II gegen Buchholz.
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Am 15. und letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel 8 vor der Winterpause verabschiedeten sich viele Teams in die Winterpause (von Mittwoch bis Freitag stehen noch drei Nachholspiele an). Spitzenreiter Hausen setzte sich in einem Torfestival in Hambuch durch, Kruft/Kretz feierte einen zweistelligen Sieg beim Schlusslicht Buchholz.