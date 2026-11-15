Kreisliga B Staffel 8 Hausen nimmt die Hürde in Hambuch mit 7:4-Torfestival Nico Balthasar 15.11.2026, 20:18 Uhr

i Spitzenreiter TuS Hausen (in Blau, von links mit Samuel Brandl und Nils Lenerz) brachte auch die SG Brohlbachtal um Calvin Ungers zu Fall und gewann in Hambuch nach einem Torfestival mit 7:4. Alfons Benz

Acht Teams haben Winterpause in der B Staffel 8, für sechs Teams heißt es noch nachsitzen: Am Mittwoch spielt Emmelshauen-Karbach III gegen Hausen, am Donnerstag Untermosel II gegen Eifelhöhe und am Freitag Mendig II gegen Buchholz.

Am 15. und letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel 8 vor der Winterpause verabschiedeten sich viele Teams in die Winterpause (von Mittwoch bis Freitag stehen noch drei Nachholspiele an). Spitzenreiter Hausen setzte sich in einem Torfestival in Hambuch durch, Kruft/Kretz feierte einen zweistelligen Sieg beim Schlusslicht Buchholz.







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