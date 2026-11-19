Kreisliga B Staffel 8 Hausen dreht Partie in Karbach und vergrößert Vorsprung Nico Balthasar 19.11.2026, 10:25 Uhr

i Weiss /Eibner-Pressefoto. René Weiss

Der TuS Hausen hat in der B Staffel 8 durch das 2:1 beim FC Emmelshausen-Karbach III den Vorsprung auf Verfolger Kruft/Kretz vergrößert und geht mit einem Vier-Punkte-Polster als Tabellenführer in die Winterpause.

In der Fußball-Kreisliga Staffel 8 standen und stehen zum Jahresausklang noch Nachholpartien auf dem Programm. Am Mittwoch setzte sich Spitzenreiter TuS Hausen knapp mit 2:1 beim FC Emmelshausen-Karbach III durch, am Freitag empfängt der Tabellendritte SV Mendig II das Null-Punkte-Schlusslicht SSV Buchholz.







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