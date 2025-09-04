Im Mittelpunkt des fünften Spieltages der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 steht das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer TuS Hausen und der ebenfalls noch punktverlustfreien SG Ahrtal Hönningen. Im unteren Drittel der Tabelle empfängt derweil die SG Brohlbachtal Schlusslicht SG Auderath/Alflen, während zum Auftakt die FSG Vordereifel auf die SG Eifelhöhe trifft.

FSG Vordereifel – SG Eifelhöhe (Fr., 19.30 Uhr, in Kirchwald). Mit sieben Zählern aus den ersten drei Spielen sind die Hausherren exzellent in die Saison gestartet. Nun geht es für Trainer Dirk Freudendahl und seine Mannen gegen die SG Eifelhöhe. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Wir werden alles daran setzen, die nächsten drei Punkte bei uns zu behalten“, meint Freudendahl. Die Gäste ihrerseits haben einen Zähler weniger (bei einer Partie mehr) auf dem Konto und reisen mit einer enttäuschenden Niederlage aus der Vorwoche gegen Laubach II (2:5) im Gepäck an. „Die heftige Niederlage hat Spuren hinterlassen. Nun wird sich zeigen, inwieweit die Mannschaft die notwendigen Schlüsse gezogen hat und in die Partie gegen einen spielstarken Gegner einbringen kann“, sagt Eifelhöhe-Übungsleiter Tobias Stephan.

SG Weiler/Boos – TuS Mayen II (Fr., 19.30 Uhr, in Weiler). So wirklich in Schwung gekommen sind bisher weder die Kombinierten aus Weiler und Boos noch die Bezirksligareserve aus Mayen. Erstgenannte kamen zuletzt nicht über ein Remis gegen Aufsteiger SG Illerich/Landkern hinaus, die Gäste mussten eine bittere Derbypleite gegen Hausen hinnehmen. „Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Weiler. Wir hoffen, dass die angeschlagenen Spieler zurückkehren. Ansonsten wird es schwer mit unserem kleinen Kader“, spricht Mayens Trainer Michael Brodam Klartext.

TuS Hausen – SG Ahrtal Hönningen (Fr., 20 Uhr). Das Topspiel des Wochenendes steigt in Hausen. Beide Mannschaften sind noch ohne Punktverlust und wussten bislang auf ganzer Linie zu überzeugen. Entsprechend selbstbewusst geben sich beide Seiten. „Wir wollen dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir wissen, dass es ein hartes Stück Arbeit wird und die vielen Ausfälle machen es nicht leichter. Dennoch können wir selbstbewusst auflaufen“, erklärt Hausens Trainer Dominik Ihle. „Hausen hat eine junge Truppe mit viel Qualität und Tempo. Wir wollen dennoch unsere Serie ohne Gegentor und Punktverlust fortsetzen“, nimmt Ahrtal-Trainer Marcel Zimmermann kein Blatt vor den Mund.

SV Ulmen – SG Illerich/Landkern (So., 14.30 Uhr). Auf Tabellenrang zwei ist auch die SV Ulmen noch ohne Makel in dieser Saison. Allerdings präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Mario Sungen bisher auswärts deutlich stärker als auf dem heimischen Geläuf. Dies soll ich im dritten Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Illerich und Landkern, der in der Vorwoche den ersten Zähler einsammelte, ändern. „Unsere Zuschauer wurden bislang noch nicht so verwöhnt, auch wenn die Ergebnisse gestimmt haben. Unser Ziel ist es, dominant aufzutreten und in der Erfolgsspur zu bleiben“, so die klare Ansage von Sungen. „Uns erwartet der nächste schwere Gegner und vermutlich einer der Aufstiegsfavoriten. Wir hoffen den Schwung aus dem späten 2:2 gegen Weiler/Boos mitnehmen zu können. Wir wollen den Favoriten ärgern“, kommentiert SG-Trainer Christopher Marx.

SG Brohlbachtal – SG Auderath/Alflen (So., 14.30 Uhr, in Kaifenheim). Aufwand und Ertrag standen bei der SG Brohlbachtal zuletzt beim Gastspiel in Adenau in keinem guten Verhältnis zueinander. Trotz spielerischer Überlegenheit setzte es beim 2:3 die zweite Pleite in Folge. Gegen die noch punktlose SG Auderath/Alflen möchte Trainer Stephan Schikora in die Erfolgsspur zurückfinden. „Wenn wir uns so präsentieren wie in Adenau, steht dem ersten Heimsieg nichts im Wege. Jedoch müssen wir unsere Hausaufgaben machen und dürfen den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen“, gibt Schikora zu Protokoll. „Trotz vieler Ausfälle wollen wir den Dosenöffner finden und zumindest mit einem Punkt nach Hause fahren. Das Wichtigste ist, dass wir weiter eng zusammenstehen“, bekundet Gäste-Coach Björn Laux.

SV Laubach II – SG Hocheifel Adenau (So., 14.30 Uhr). Auf beeindruckende Art und Weise holte die Rheinlandligareserve aus Laubach bei der SG Eifelhöhe (5:2) den ersten Sieg der Saison. Die Gäste auf der anderen Seite reisen ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis an, schließlich sprang ein Erfolg über die SG Brohlbachtal heraus. „In der vergangenen Saison haben wir beide Spiele verloren. Entsprechend wissen wir um die Schwere der Aufgabe. Wir gehen aber auch aufgrund der wieder größeren Kaders optimistisch heran“, meint Laubachs Trainer Wolfgang Bretz. „Obwohl wir letzte Woche gegen Brohlbachtal gewonnen haben, werden wir mit einer ähnlichen Leistung in Laubach nicht viel holen können. Es bedarf einer deutlichen Leistungssteigerung“, sagt Hocheifels Co-Trainer Volker Badzies.