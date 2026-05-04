Erste Entscheidungen in der B2
Hattert und Elsoff feiern, Malberger Kickers atmen auf
In dieser Szene bekam Hemmerichs Pascal Grünspek (links) noch ein Bein dazwischen, in der 25. und 28 Minute war Jamel Hedhli (sc
In dieser Szene bekam Hemmerichs Pascal Grünspek (links) noch ein Bein dazwischen, in der 25. und 28 Minute war Jamel Hedhli (schwarzes Trikot) aber nicht zu stoppen und brachte seine Malberger Kickers per Doppelpack auf Kurs.
Marco Rosbach

Die beiden Überflieger der Kreisliga B2 waren auch am 23. Spieltag nicht zu bremsen und bereiten sich schon jetzt auf die neue Saison in der Kreisliga A vor. Im Tabellenkeller hingegen ist weiterhin Hochspannung angesagt.

Lesezeit 3 Minuten
Die Meisterfrage in der Kreisliga B2 ist noch nicht beantwortet, doch der Aufstieg ist sowohl Spitzenreiter SSV Hattert als auch dem punktgleichen Zweiten SG Lasterbach Elsoff nicht mehr zu nehmen. Drei Spieltage vor dem Saisonende liegen die beiden Überflieger mit je 57 Punkten satte 12 Zähler vor der drittplatzierten SG Meudt.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport