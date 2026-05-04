Die beiden Überflieger der Kreisliga B2 waren auch am 23. Spieltag nicht zu bremsen und bereiten sich schon jetzt auf die neue Saison in der Kreisliga A vor. Im Tabellenkeller hingegen ist weiterhin Hochspannung angesagt.
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Die Meisterfrage in der Kreisliga B2 ist noch nicht beantwortet, doch der Aufstieg ist sowohl Spitzenreiter SSV Hattert als auch dem punktgleichen Zweiten SG Lasterbach Elsoff nicht mehr zu nehmen. Drei Spieltage vor dem Saisonende liegen die beiden Überflieger mit je 57 Punkten satte 12 Zähler vor der drittplatzierten SG Meudt.