Erste Entscheidungen in der B2 Hattert und Elsoff feiern, Malberger Kickers atmen auf Marco Rosbach

Leon Böckling, Max Buchmayer 04.05.2026, 11:12 Uhr

i In dieser Szene bekam Hemmerichs Pascal Grünspek (links) noch ein Bein dazwischen, in der 25. und 28 Minute war Jamel Hedhli (schwarzes Trikot) aber nicht zu stoppen und brachte seine Malberger Kickers per Doppelpack auf Kurs. Marco Rosbach

Die beiden Überflieger der Kreisliga B2 waren auch am 23. Spieltag nicht zu bremsen und bereiten sich schon jetzt auf die neue Saison in der Kreisliga A vor. Im Tabellenkeller hingegen ist weiterhin Hochspannung angesagt.

Die Meisterfrage in der Kreisliga B2 ist noch nicht beantwortet, doch der Aufstieg ist sowohl Spitzenreiter SSV Hattert als auch dem punktgleichen Zweiten SG Lasterbach Elsoff nicht mehr zu nehmen. Drei Spieltage vor dem Saisonende liegen die beiden Überflieger mit je 57 Punkten satte 12 Zähler vor der drittplatzierten SG Meudt.







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