Sieg rettet SV Stockum nicht Hattert setzt sich im Titelrennen von Lasterbach ab Max Buchmayer 18.05.2026, 11:02 Uhr

i Völlig losgelöst: Jonas Krätz (rechts, hier beim, Torjubel mit Alessandro Becher) brachte den SSV Hattert in der 19. Minute in Führung, am Ende stand es in Kölbingen 5:2 aus Sicht der Gäste. Volker Horz

Sein Spiel hat der SV Stockum-Püschen gewonnen, doch vorletzten Platz in der Kreisliga B2 kann die Mannschaft nicht mehr verlassen, weil auch die Malberger Kickers dreifach gepunktet haben. An der Spitze hat der SSV Hattert den Titel dicht vor Augen.

Nachdem die SG Lasterbach Elsoff bereits unter der Woche zwei Punkte liegengelassen hatte, nutzte Tabellenführer SSV Hattert die Chance, um sich am vorletzten Spieltag der Kreisliga B2 zwei vom bis dato punktgleichen Verfolger abzusetzen. Unabhängig davon, ob Hattert oder Elsoff Meister wird, steigen beide Teams in die Kreisliga A auf.







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