Wechsel an der Tabellenspitze Hattert schenkt Lasterbach im Topspiel kräftig ein Leon Böckling, Max Buchmayer 17.11.2025, 08:35 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Die Spielplanmacher bewiesen in der Kreisliga B2 ein glückliches Händchen, denn am letzten Spieltag des Jahres trafen die beiden besten Teams aufeinander. Das Ergebnis des Topspiels hatte in dieser Deutlichkeit wohl niemand erwartet.

Am Freitagabend (20 Uhr) erfolgt in der Kreisliga B2 der letzte Anpfiff des Jahres, dann empfängt der SV Stockum-Püschen den neuen Spitzenreiter SSV Hattert, der am frühen Sonntagabend im Topspiel die SG Lasterbach Elsoff mit 6:0 abgefertigt hat und den Gegner vom Thron verdrängte.







Artikel teilen

Artikel teilen