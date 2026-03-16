Abstiegskampf spitz sich zu Harbach kann sich nach Derbysieg vom Keller absetzen Désirée Rumpel 16.03.2026, 00:03 Uhr

i Symbolbild dpa

Während der Tabellenführer weiter seine einsamen Kreise zieht, wird es im Tabellenkeller immer enger. Eine Mannschaft konnte sich ein wenig davonstehlen, doch andere werden weiter fleißig punkten müssen.

Auch wenn es noch neun Spiele bis zum Saisonende sind, scheint das Aufstiegsrennen in der Kreisliga B1 schon so gut wie entschieden, denn die SG Herdorf führt die Tabelle mit neun Punkten an und gibt sich auch keinerlei Blöße. Die Verfolger warten vergeblich auf einen Ausrutscher des Primus.







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