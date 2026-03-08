Lautzerts interessante Hilfe Harbach erkämpft sich in Unterzahl einen wichtigen Sieg Jens Kötting 08.03.2026, 23:45 Uhr

i Hartplatz und Staub machte der SG Harbach (rote Trikots) wie gewohnt wenig aus. Die Gastgeber siegten mit 2:1 gegen die SG Honigsessen (in Grün). Manfred Böhmer/balu

Die beiden Top-Teams ziehen weiter einsam ihre Kreise an der Spitze und drei Kellerkinder fuhren wichtige Siege im Kampf um den Klassenverbleib ein. Lautzert II bekam dabei Hilfe von einer Personalie, die bei der Ersten kürzlich im Mittelpunkt stand.

Die beiden Top-Teams der Kreisliga B1 hatten es nicht einfach, konnten aber beide wieder einmal siegen. Auch im Keller brennt bei einigen Teams noch Licht. Zum Beispiel bei der Bezirksligareserve aus Lautzert und Umgebung. Spannend war dabei auch eine Personalie in der Startelf, die wenige Tage zuvor weiter oben für ordentlich Zündstoff sorgte.







