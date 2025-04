In der Fußball-Kreisliga B 4 hat sich im Meisterschaftsrennen ein Dreikampf herauskristallisiert. Zudem feierte die SG Feldkirchen/Hüllenberg auf heimischem Geläuf einen Kantersieg.

SV Ruitsch-Kerben – CSV Neuwied 1:4 (1:1)

Zwar hat Schlusslicht Ruitsch-Kerben auch im fünften Spiel nach der Winterpause keinen Punkt holen können, dafür zeigten die Hausherren gegen Topteam CSV Neuwied über weite Strecken eine ansprechende Leistung. Die Führung der Gäste durch Tom Görzen (20.) glich Fabian Monreal nach 37 Minuten aus. Jonas Funk (51.), erneut Görzen (58.) und Michael Wolf (81.) sorgten in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse. „Kompliment an Ruitsch-Kerben, die uns das Leben echt schwer gemacht haben“, urteilte CSV-Coach Tobias Krebs.

FC Alemannia Plaidt – SV Melsbach 2:2 (2:1)

Keinen Sieger gab es am Pommerhof zwischen Plaidt II und dem SV Melsbach. Die Hausherren erwischten einen Traumstart und gingen durch Daniel Pipper (6.) und Tunahan Tekin (20.) früh mit zwei Toren in Front. Philipp Schellhaas (43.) und Dirk Pozarycki (50.) trafen für die Gäste zum leistungsgerechten Remis. „Wir haben gut begonnen, dann aber dem Gegner das Spiel überlassen“, haderte FC-Coach Philipp Wolf. Gästecoach Karl-Heinz Loose lobte die Moral seines Teams: „Spielerisch und kämpferisch war das heute sehr ordentlich.“

SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl – SSV Heimbach-Weis II 3:1 (1:0)

Drei Elfmeter gab es im Spiel zwischen Hambuch/Kaifenheim/Brohl und den abstiegsbedrohten Gästen. Da die Hausherren zwei Strafstöße durch Lukas Mohr (36., 55.) verwandelten und zudem auch nach einer Ecke durch Calvin Ungers (70.) einen dritten Treffer folgen ließen, die Gäste dagegen durch Christopher Pfleger nur einmal vom Punkt ins Schwarze trafen (63.), konnten die Heimbach-Weiser keine Punkte im Kampf um den Klassenverbleib sammeln. „Die Leistung hat gestimmt, aber leider wieder ohne Ertrag“, urteilte SSV-Coach Sebastian Hahn. Hambuchs Trainer Stephan Schikora sagte: „Kein schönes Spiel von beiden Mannschaften, jedoch zählen am Ende nur die drei Punkte.“

VfL Wied Niederbieber – SG Maifeld-Elztal II 4:1 (1:1)

Eine Halbzeit lang tat sich der Ligaprimus gegen die Maifeld-Elztaler Reserve schwer. Die Gästeführung durch Vladut Neculaes (14.) egalisierte Julian Holzinger, der nach rund einer halben Stunde einen Elfmeter verschoss, erst in der Nachspielzeit (45.+2). Matthias Hein (50.) und Thamy Aurand (62., 75.) sorgten in einer einseitigen zweiten Hälfte für den VfL-Sieg. „Wir haben Geduld bewiesen, letztlich aber hochverdient gewonnen“, gab VfL-Coach Christian Roscher zu Protokoll. Gästetrainer Simon Mayer meinte: „Kassieren wir nicht mit dem Pausenpfiff das 1:1, wäre hier heute etwas möglich gewesen.“

SG Neuwied – VfL Oberbieber 0:2 (0:2)

Im Topspiel des Wochenendes hat der Zweite aus Oberbieber die schwere Hürde bei der SG Neuwied gemeistert. In einem Spiel auf mäßigem Niveau avancierte Robin Halfmann mit zwei Toren (15., 31.) zum Matchwinner. „Ich bin heute von der Leistung meiner Mannschaft enttäuscht. Wir hatten im Gegensatz zu den Vorwochen weder Feuer noch den nötigen Willen und haben dementsprechend verdient verloren“, ärgerte sich der Neuwieder Trainer Hakan Karaman.

SG Feldkirchen/Hüllenberg – Sportfreunde Miesenheim 8:0 (6:0)

Gegen ersatzgeschwächte Gäste aus Miesenheim hat die SG Feldkirchen/Hüllenberg ein Schützenfest gefeiert. Bastian Oster (6., 37.), Predrag Vucic (11., 27., 34.) und Marvin Sasse (44.) schossen schon zur Pause ein halbes Dutzend Tore, ehe Benjamin Oster (56.) und Julian Krznaric (67.) im zweiten Durchgang den 8:0-Endstand markierten. Sportfreunde-Coach Jan Hawel nahm sein Team in Schutz: „Aufgrund der Personalsituation war es das erwartet schwere Spiel für uns. Immerhin haben wir uns nach sechs Toren in Halbzeit eins in der zweiten Hälfte nicht vollends aufgegeben.“ Feldkirchens Trainer Stefan Linnig sagte: „Gerade in den ersten 45 Minuten haben wir es sehr gut gemacht.“

FV Engers II – TuS Hausen 4:1 (1:1)

Deutlich mehr Mühe als gedacht hatte die Reserve des FV Engers mit den Gästen aus Hausen. Die Führung durch Marc Diether (22.) glich Marius Luxem nach 38 Minuten aus, ehe Hausens Nils Schmidtke nach einem groben Foulspiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte sah. In Überzahl war es schließlich Henry Greiner, der seine Farben mit einem lupenreinen Hattrick (63., 83., 86.) zum Sieg schoss. „Hausen war sehr unangenehm, wir haben uns den Gegner aber zurechtgelegt und verdient gewonnen“, bilanzierte der Engerser Trainer Torsten Gollnow. Gästecoach Dominik Ihle meinte: „Bis zum Platzverweis waren wir auf Augenhöhe, in Unterzahl war es dann gegen eine gute Mannschaft sehr schwer.“