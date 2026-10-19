Für ordentlich Bewegung war am elften Spieltag in der Fußball-Kreisliga B4 gesorgt. Am Tabellenende gab’s einen Wechsel, an der Spitze machten zwei Verfolger Boden gut. Einen Auswärtspunkt sicherte sich Ex-A-Ligist SG Haiderbach beim FC Kosova II.
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Während der TV Mülhofen an der Spitze der Fußball-Kreisliga B4 marschiert, schoben sich dahinter die Spvgg EGC Wirges II und der FC Lion’s Ransbach am zuletzt schwächelnden SC Bendorf-Sayn II vorbei. Auch am Tabellenende gab’s Veränderungen.FSV Ebernhahn – TV Mülhofen 1:3 (0:1).