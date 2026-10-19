EGC II und Lion’s im Aufwind Haiderbach rettet spät einen Punkt bei Kosova II Leon Böckling, Max Buchmayer 19.10.2026, 09:43 Uhr

i Der FC Kosova Montabaur II (links Titus Müller) drehte das Heimspiel gegen die SG Haiderbach (rechts Matteo Barg), musste sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen. Andreas Hergenhahn

Für ordentlich Bewegung war am elften Spieltag in der Fußball-Kreisliga B4 gesorgt. Am Tabellenende gab’s einen Wechsel, an der Spitze machten zwei Verfolger Boden gut. Einen Auswärtspunkt sicherte sich Ex-A-Ligist SG Haiderbach beim FC Kosova II.

Während der TV Mülhofen an der Spitze der Fußball-Kreisliga B4 marschiert, schoben sich dahinter die Spvgg EGC Wirges II und der FC Lion’s Ransbach am zuletzt schwächelnden SC Bendorf-Sayn II vorbei. Auch am Tabellenende gab’s Veränderungen.FSV Ebernhahn – TV Mülhofen 1:3 (0:1).







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