Das ging ja gut los für die Fußballer der DJK Müllenbach in der Kreisliga B 12. Der Aufsteiger gewann sein Heimspiel gegen die SG Darscheid mit 2:0.

Geglückter Start für die DJK Müllenbach in der Fußball-Kreisliga B 12 nach dem Aufstieg. Vor 80 Zuschauern auf dem heimischen Kunstrasen gewann die Mannschaft von Trainer Tobias Düx den Auftakt gegen die SG Darscheid mit 2:0 (2:0).

Gegen sehr tief stehende Gäste besorgte Felix Hens nach Balleroberung in der 21. Minute das 1:0. Mit dem Halbzeitpfiff bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen. Hens wurde gefoult, Kapitän Julian Rodarius verwandelte zum 2:0. Im zweiten Durchgang hatten die Müllenbacher diverse Möglichkeiten, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. „Das ist dann der einzige Kritikpunkt. Wir müssen natürlich noch das eine oder andere Tor mehr machen. Aber es war auch nicht so leicht gegen ein echtes Abwehrbollwerk. Wir können mit dem Spiel sehr frieden sein. Darauf lässt sich wirklich aufbauen“, erklärte Düx.