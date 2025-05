Nachdem die SG Birlenbach/Schönborn II am Sonntag ein Entscheidungsspiel erzwungen hatte, musste sich die Elf von Oliver Kahl drei Tage später der zweiten Welle des TuS Gückingen in Altendiez mit 2:4 beugen und steigt in die C-Klasse ab.

Die Fußballer des TuS Gückingen II haben auf sportlichem Weg den Klassenverbleib in der Kreisliga B geschafft. Drei Tage nach der herben 1:5-Niederlage im Punktspiel der Staffel 5 bezwang die zweite Welle vom Königstein die punktgleiche SG Birlenbach/Schönborn in einem Entscheidungsspiel am Altendiezer Lahnblick mit 4:2 (2:1) und schickte den alten Rivalen in die unterste Klasse.

Es war insgesamt ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir zwei Fehler zu viel gemacht haben.“

SG-Trainer Oliver Kahl zur 2:4-Niederlage im entscheidenden Spiel.

„Wir wollten es unbedingt schaffen“, war Tomas Gjorgjiev, Vorsitzender des TuS Gückingen, froh über den guten Abschluss der insgesamt durchwachsenen Runde. SG-Trainer Oliver Kahl bilanzierte: „Es war gegen gut aufgestellte Gückinger insgesamt ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir zwei Fehler zu viel gemacht haben.“ Im Falle frei werdender Plätze erwägt die SG laut Kahl trotzdem in der C-Klasse weiter zu machen. Torfolge vor 100 Zuschauern: 1:0 Mario Hecht (25.), 1:1 Mika Sandro Sailing (27.), 2:1, 3:1 beide Elias Eberling (36., 81.), 3:2 Sören Kah (83.), 4:2 Darius Kloft (86.).