In der Fußball-Kreisliga B 8 bliebt es spannend, an der Spitze und im Tabellenkeller. Der erste und der zweite Platz werden aller Voraussicht nach nun die SG Dernau/Mayschoß und der TuS Kottenheim unter sich ausmachen. Die Kottenheimer gewannen das Verfiolgerduell gegen die SG Walporzheim/Bachem mit 9:3. Dernau hielt sich beim 6:0 gegen die Grafschafter Reserve schadlos. Im Tabellenkeller schaffte die SG Niederzissen/Wehr den erwarteten Pflichtsieg beim punktlosen Schlusslicht SG Inter Sinzig/Bad Breisig II. Zwei Partien stehen nach Verlegungen noch aus.

Das Verfolgerduell ging klar an die Kottenheimer, die damit den zweiten Platz deutlich festigten. Der TuS hat nun, bei noch drei Partien, sieben Punkte Vorsprung auf die Walporzheimer. „Der Sieg ist schon absolut verdient, da wir deutliche Vorteile hatten. Zwischenzeitlich gab es kleine Unkonzentriertheiten, die dann zu den Gegentoren führten. Aber wir haben unsere Treffer dann auch zu den richtigen Zeitpunkten gemacht und wirklich eine gute Parte geliefert“, freute sich der Kottenheimer Spielertrainer David Schmitz.

„In beiden Halbzeiten haben wir den Start komplett vergeigt. Wir haben es den Kottenheimern viel zu einfach gemacht. Nach dem Anschluss zur Halbzeit hatten wir kurz Hoffnung auf eine Wende. Aber defensiv war es einfach viel zu wenig“, so der Walporzheimer Trainer Lars Huther. Tore: 1:0 Florian Schäfers (4.), 2:0 Leon Berssem (6.), Matthias Tutas (21.), 3:1, 3:2 Belmin Muric (42., Foulelfmeter, 45.), 4:2 Maximilian Franzen (49.), 5:2 Simon Günther Martinez (51.), 5:3 Emilio Ehlen (55.), 6:3 Schäfers (64.), 7:3, 8:3, 9:3 Malte Wedemeyer (73., 78., 87.). Besonderheit: Rote Karte gegen den Kottenheimer Florian Schäfers aufgrund einer Notbremse (82.).

Grafschafter SG II – SG Dernau/Mayschoß 0:6 (0:2)

„Zur Pause war die Führung für Dernau durchaus etwas schmeichelhaft. Am Ende geht der Sieg natürlich absolut in Ordnung, in dieser Höhe spiegelt es aber nicht den Verlauf wider. Ich bin gar nicht unzufrieden. In vielen anderen Spielen hätten wir mit dieser Leistung gepunktet“, meinte GSG-Coach Bernhard Zöllner

Dernaus Trainer Michael Radermacher erklärte: „Es war etwas schläfrig, aber zu jeder Zeit hatten wir das Spiel im Griff. In dieser Phase müssen wir einfach die Spiele gewinnen, das haben wir getan. Wir sind dem Ziel wieder einen Schritt näher.“ Tore: 0:1 Julian Keutgen (24.), 0:2, 0:3 Bastian Jacobs (45., 56.), 0:4 Paul Gemein (77.), 0:5 Julian Schnitzler (79.), 0:6 Gemein (90.).

SG Inter Sinzig/Bad Breisig II – SG Niederzissen/Wehr 0:10 (0:3)

„Trotz des hohen Sieges war es nicht unbedingt ein gutes Spiel von uns. Aber wir hatten es im Griff, konnten auch rotieren. Es bleibt spannend im Abstiegskampf“, sagte der Niederzissener Trainer Bernd Hartung. Tore: 0:1, 0:2 Luc Yannik Nickel (3., 35.), 0:3 Marco Schwarz (45.), 0:4 Lukasz Dymiter (47.), 0:5 Nickel (48.), 0:6, 0:7 Christopher Walter (73., 77., Foulelfmeter), 0:8 Simon Schäfer (82.), 0:9 Dymiter (89.), 0:10 Ben Sroka (90.+4, Foulelfmeter).

SC Rhein-Ahr Sinzig – SV Kripp 1:1 (1:1)

„Ein sehr zerfahrenes Spiel mit einem gerechten Ergebnis. Aber an dem sehr unglücklichen Gegentor habe ich wohl die ganze Woche dran zu knabbern“, meinte der Sinziger Coach Mirco Walser. „Wenig Torraumszenen und ein Ergebnis, mit dem beide Seiten ganz gut leben können“, befand Kripp-Trainer Mario Brötz. Christoph Kläser erzielte nach 13 Minuten das 1:0 für die Gastgeber. Martin Bieniasch glich in der 40. Minute aus. Sehenswert traf Bieniasch mit einem Heber aus mehr als 35 Metern.

TuS Mayen II – SV Eintracht Mendig II 2:0 (1:0)

„Auch wenn es nun nur vier Spiele waren, hat es sich angefühlt wie eine Endlosserie ohne Sieg. Nach der Pause war stets das 3:0 möglich, aber auch der Anschluss. So blieb es eng bis zum Schluss“, erklärte der Mayener Trainer Michael Brodam. „Trotz der Niederlage war es eine unserer besten Partien in der Rückrunde, nur halt ohne jedes Glück. Die Spielanteile waren ungefähr gleich, aber wir treffen einfach das Tor nicht“, haderte der Mendiger Coach Steven Brandt.

i Im Derby der Kreisliga B 8 setzte sich die Mayener Reserve (in Schwarz) gegen die Mendiger Zweitvertretung mit 2:0 durch. Jörg Niebergall

Tore: 1:0 Nico Anheier (23.), 2:0 Artur Kurogjan (42.). Besonderheit: In der 95. Minute sah Mendigs Akteur David Meier die Gelb-Rote Karte wegen Foulspiels und Halten. Auf der Gegenseite bekam Torschütze Artur Kurogjan die Rote Karte, nachdem dieser sich mit Vehemenz dem Halten entledigen wollte.

SG Ahrtal Insul – SG Westum/Löhndorf II: Verlegt auf Dienstag, 6. Mai (20 Uhr). Die Westumer baten aus personellen Gründen kurzfristig um die Verlegung, die Ahrtaler entsprachen dem Wunsch.

TuS Oberwinter II – SV Oberzissen II: Verlegt auf Mittwoch, 14. Mai (19.30 Uhr). Aufgrund einer Hochzeit im Mannschaftskreis hatten die Gäste bereits vor mehreren Wochen um Verlegung gebeten.