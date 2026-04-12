In der Fußball-Kreisliga B 12 sorgten spannende Partien für Überraschungen: Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz unterlag, während der SC Bad Bodendorf mit einem 7:0-Kantersieg glänzte. Kartenflut und dramatische Wenden prägten das Wochenende.
Lesezeit 3 Minuten
Das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga B 12 spitzt sich zu. Die Grafschafter SG setzte sich mit 2:0 bei Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz durch und hat bei einem Spiel weniger nur noch vier Zähler Rückstand auf die DJK. Die Verfolger hatten Probleme.