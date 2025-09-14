In der Fußball-Kreisliga B 7 hat die DJK Kruft/Kretz die Tabellenführung einmal mehr bestätigt. Im Topspiel behielt die DJK mit 3:1 gegen den SV Eintracht Mendig II die Oberhand. Die SG Niederzissen/Wehr schob sich durch einen 4:3-Heimerfolg gegen die SG Westum/Löhndorf II auf den zweiten Platz. Einen rabenschwarzen Tag erlebte die SG Walporzheim/Bachem, die gegen die Grafschafter SG mit 1:14 unterging. Den ersten Erfolg feierte die Plaidter Reserve, sich im Kellerduell gegen FC Rojava Neuwied druchsetzte. Der SC Rhein-Ahr Sinzig entschied das Derby beim SC Bad Bodendorf II mit 7:0 klar für sich.

SC Bad Bodendorf II – SC Rhein-Ahr Sinzig 0:7 (0:3)

„Wir haben das Derby überhaupt nicht angenommen. Das war einfach richtig schlecht“, ärgerte sich Bad Bodendorfs Trainer Dennis Wohlgefarth, der zu allem Überfluss drei Minuten vor Spielende auch noch die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns sah. „Das Ergebnis spricht für sich. Wir haben das Spiel dominiert, eine wirklich gute Teamleistung“, freute sich der Sinziger Co-Trainer Pascal Lussi. Tore: 0:1 Daniel Silva Mota (5.), 0:2 Christoph Kläser (37.), 0:3 Semin Music (43., Eigentor), 0:4 Mota (52.), 0:5 Christoph Kläser (56.), 0:6 Justin Risch (57.), 0:7 Schiar Mohamed (79.).

SG Walporzheim/Bachem – Grafschafter SG 1:14 (0:9)

„Es war ein Klassenunterschied gegen einen ersatzgeschwächten Gegner. Wir haben viele verschiedene Torschützen, konnten durchwechseln und jeder hat sich eingefügt in eine starke Mannschaftsleistung“, lobte GSG-Trainer Alexander Dick. „Kein Spieler hatte Normalform. Die ersten beiden Gegentore fallen nach einer Ecke, obwohl wir darauf hingewiesen haben, und dann nahm es seinen Lauf. Fast jeder Schuss war ein Treffer, ein bitterer Tag für uns. So darf man sich eigentlich nicht präsentieren“, haderte der Walporzheimer Trainer Lars Huther. Tore: 0:1 Max Hoppe (3.), 0:2 Pedro Loureiro (6.), 0:3 Max Isgaem (7.), 0:4 Max Scheffler (17.), 0:5 Isgaem (19.), 0:6 Alexander Fuchs (23.), 0:7 Isgaem (31.), 0:8, 0:9 Leon Feldmann (35., Foulelfmeter, 37.), 0:10 Vinzenz Schneider (54.), 0:11 Dejan Filip Cevriz (54.), 0:12 Pedro Loureiro (62.), 1:12 Fabio Koch (Foulelfmeter (65.), 1:13 Hoppe (80.), 1:14 Ron Nolden (82.).

SG Niederzissen/Wehr – SG Westum/Löhndorf II 4:3 (2:0)

„Das war eine ganz schlechte Leistung von uns über 70 Minuten. Dann sind wir aufgewacht und hatten sogar die Ausgleichschance. Dennoch geht der Sieg der Niederzissener voll in Ordnung. Wir haben unser Können einfach nicht ansatzweise auf den Platz bekommen“, kritisierte der Westumer Trainer Martin Münch. „Beide Mannschaften haben viel mit langen Bällen gespielt. Wir haben unsere Chancen gut genutzt. Nach dem 4:1 dürfen wir aber in der Schlussphase keine zwei Gegentreffer mehr bekommen. Da müssen wir besser aufpassen und den Vorsprung souveräner über die Zeit bringen“, meinte der Niederzissener Spielertrainer Patrick Melcher. Tore: 1:0 Patrick Melcher (34.), 2:0 Christian Nett (43.), 2:1 Tizian Karaschewitz (47.), 3:1 Christopher Walter (49.), 4:1 Marcel Melcher (71.), 4:2 Jan Schröder (77.), 4:3 Michel Strauß (79.).

DJK Kruft/Kretz – SV Eintracht Mendig II 3:1 (3:0)

„Es war ein verdienter Sieg, weil wir schlicht den größeren Willen hatten. Wir waren hellwach in den Umschaltmomenten, vorne sehr effizient und hinten hat die Abwehr gegen die starke Mendiger Offensive einen hervorragenden Job gemacht“, befand DJK-Trainer Philipp Wolf. „Wir haben unser Vorhaben nicht auf den Platz gebracht. Man hat deutlich gesehen, wer diesen Sieg mehr wollte. Dazu kommt die Abgezocktheit, die sich Kruft über Jahre in der A-Klasse geholt hat“, sagte der Mendiger Coach Steven Brandt. Tore: 1:0 Peter Görg (8.), 2:0 Lukas Fein (33.), 3:0 Tobias Wagner (44.), 3:1 Tom Tiede (81.).

FC Plaidt II – FC Rojava Neuwied 4:1 (1:1)

Ganze 17 Sekunden dauerte es bis zur Neuwieder Führung nach einem Patzer in der Plaidter Hintermannschaft. Die Gastgeber erholten sich schnell vom anfänglichen Rückstand und kontrollierten in der Folge die Partie. „Es war dann hinten raus sehr souverän und wir hätten sicherlich noch das eine oder andere Tor mehr machen können. Aber unterm Strich zählen die wichtigen drei Punkte. Endlich der erste Saisonsieg“, freute sich Plaidt-Coach Daniel Mayer. Tore: 0:1 Dilgesh Alomer (1.), 1:1, 2:1 Daniel Olck (22., 49.), 3:1, 4:1 Tim Schüngel (61., 89.).