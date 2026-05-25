GSG siegt 6:1 und ist Meister Grafschafter und Niederzissener jubeln über Aufstieg Lutz Klattenberg 25.05.2026, 10:19 Uhr

i So jubelt der Meister: Die Grafschafter SG beendete die Saison der Kreisliga B 7 auf dem ersten Platz und steigt in die A-Klasse auf. Grafschafter SG/Dick

Spannendes Saisonfinale in der Kreisliga B 7: Die Grafschafter SG triumphiert mit 6:1 und sichert sich den Titel. Niederzissen zieht an Kruft vorbei und geht wohl auch in die Kreisliga A. Derweil steigt die Bad Bodendorfer Reserve ab.

In der Fußball-Kreisliga B 7 gab es das erwartet spannende Saisonfinale. Am letzten Spieltag wurden die spielfreie DJK Kruft/Kretz noch von den ersten beiden Rängen verdrängt. Die Grafschafter SG schaffte durch einen 6:1-Auswärtssieg in Mendig den Titelgewinn und damit den direkten Wiederaufstieg in das Kreisoberhaus.







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