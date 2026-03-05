DJK empfängt SV Kripp Grafschafter SG will Primus Kruft unter Druck setzen Lutz Klattenberg 05.03.2026, 12:00 Uhr

i Mit einer guten Defensive und vorn mit vielen Toren wollen die Fußballer der Grafschafter SG (in Schwarz) den Kreisliga-B7-Tabellenführer DJK Kruft/Kretz unter Druck setzen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Für die Reserve des FC Plaidt geht das Jahr mit einem wichtigen Spiel los: Gegen den Tabellendrittletzten SC Bad Bodendorf muss die Alemannia gewinnen, wenn sie weiter an den Klassenverbleib glauben will.

Zum Jahresauftakt in der Fußball-Kreisliga B 7 geht es direkt hoch her. Tabellenführer DJK Kruft/Kretz erwartet den SV Kripp. Fast zeitgleich muss die Grafschafter SG bei der SG Landskrone Heimersheim II ran. Im Tabellenkeller kommt es zum Duell der Reserveteams des FC Plaidt und des SC Bad Bodendorf.







