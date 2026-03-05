Für die Reserve des FC Plaidt geht das Jahr mit einem wichtigen Spiel los: Gegen den Tabellendrittletzten SC Bad Bodendorf muss die Alemannia gewinnen, wenn sie weiter an den Klassenverbleib glauben will.
Zum Jahresauftakt in der Fußball-Kreisliga B 7 geht es direkt hoch her. Tabellenführer DJK Kruft/Kretz erwartet den SV Kripp. Fast zeitgleich muss die Grafschafter SG bei der SG Landskrone Heimersheim II ran. Im Tabellenkeller kommt es zum Duell der Reserveteams des FC Plaidt und des SC Bad Bodendorf.