Der Grafschafter SG ist es als erste Mannschaft gelungen, in dieser Saison die DJK Kruft/Kretz zu besiegen. Dennoch bleiben die Krufter Tabellenführer der Kreisliga B 7.
Lesezeit 3 Minuten
Die Tabelle der Fußball-Kreisliga B 7 gestaltet sich nach dem siebten Spieltag wieder etwas enger. Denn Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz musste nach sechs Siegen die erste Niederlage verkraften. Bei der Grafschafter SG unterlag die DJK mit 1:4. Der SV Kripp feierte einen überzeugenden 4:0-Auswärtssieg in Sinzig und schob sich vor auf Rang sechs vor.