Mendig gewinnt Reserveduell Grafschafter SG setzt Krufter Höhenflug ein Ende Lutz Klattenberg 21.09.2025, 18:02 Uhr

i Pedro Loureiro (in Schwarz) markierte gegen die DJK Kruft/Kretz (in Weiß) kurz vor der Pause das wichtige 2:0 für die Grafschafter SG, die am Ende mit dem 4:1 für die erste Krufter Niederlage sorgte. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Grafschafter SG ist es als erste Mannschaft gelungen, in dieser Saison die DJK Kruft/Kretz zu besiegen. Dennoch bleiben die Krufter Tabellenführer der Kreisliga B 7.

Die Tabelle der Fußball-Kreisliga B 7 gestaltet sich nach dem siebten Spieltag wieder etwas enger. Denn Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz musste nach sechs Siegen die erste Niederlage verkraften. Bei der Grafschafter SG unterlag die DJK mit 1:4. Der SV Kripp feierte einen überzeugenden 4:0-Auswärtssieg in Sinzig und schob sich vor auf Rang sechs vor.







Artikel teilen

Artikel teilen