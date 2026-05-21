Pure Dramatik am letzten Spieltag der Kreisliga B Ahr Staffel 7: Grafschafter SG greift nach der Meisterschaft, während SC Bad Bodendorf II und FC Plaidt II gegen den Abstieg kämpfen.
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In der Fußball-Kreisliga B 7 birgt der letzte Spieltag viel Spannung. An der Spitze hat die Grafschafter SG die Meisterschaftsentscheidung beim Auswärtsspiel in Mendig in der eigenen Hand. Die SG Niederzissen/Wehr lauert und will sich bei Abstiegskandidat SC Bad Bodendorf II mit einem Sieg mindestens den zweiten Platz und das Aufstiegsrecht sichern.