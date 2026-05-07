Saisonfinale in der B 7 Grafschafter SG hat die beste Ausgangslage Lutz Klattenberg 07.05.2026, 10:58 Uhr

i Spielszene aus dem Spiel zwischen der DJK Kruft (graue Trikots) und dem Grafschafter SV (schwarze Trikots). Die Grafschafter fahren nach Sinzig, während Kruft die SG Niederzissen im Verfolgerduell empfängt. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 spitzt sich alles auf ein packendes Finale zu. Überraschungen und spannende Duelle prägen das Bild, während unten wie oben um jeden Punkt gekämpft wird. Wer setzt sich durch?

In der Fußball-Kreisliga B 7 läuft alles auf ein spannendes Saisonfinale hinaus. Die beste Ausgangslage an der Tabellenspitze hat die Grafschafter SG, die zum SC Rhein-Ahr Sinzig muss. Im direkten Verfolgerduell trifft die DJK Kruft/Kretz auf die SG Niederzissen/Wehr.







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