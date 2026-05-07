In der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 7 spitzt sich alles auf ein packendes Finale zu. Überraschungen und spannende Duelle prägen das Bild, während unten wie oben um jeden Punkt gekämpft wird. Wer setzt sich durch?
Lesezeit 3 Minuten
In der Fußball-Kreisliga B 7 läuft alles auf ein spannendes Saisonfinale hinaus. Die beste Ausgangslage an der Tabellenspitze hat die Grafschafter SG, die zum SC Rhein-Ahr Sinzig muss. Im direkten Verfolgerduell trifft die DJK Kruft/Kretz auf die SG Niederzissen/Wehr.