5:5 zwischen Westum und Sinzig Grafschafter SG erspielt sich Aufstiegs-Matchball Daniel Fischer 17.05.2026, 21:27 Uhr

i 5:1 ging das Spiel zwischen Niederzissen (rote Trikots) und Plaidt (weiße Trikots) zugunsten der Gastgeber aus. Martin Gausmann

In der Kreisliga B7 sorgt die Grafschafter SG mit einem 14:1 gegen Neuwied für Furore. Patrick Melcher glänzt mit drei Treffern, während das Tabellenende in Bewegung gerät. Spannung pur im Abstiegskampf!

In der Fußball-Kreisliga B 7 gewannen am vorletzten Spieltag alle drei Top-Teams, sodass es in der kommenden Woche zu einem echten Herzschlagfinale kommt. Im Tabellenkeller verpasste der FC Plaidt II den vorzeitigen Klassenverbleib. Konkurrent SC Bad Bodendorf II trat aufgrund von Personalmangel gar nicht erst nicht erst zum Auswärtsspiel bei der SG Eich/Nickenich/Kell an.







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