Primus empfängt Schlusslicht Grafschaft fährt zum Verfolgerduell nach Niederzissen Lutz Klattenberg 19.03.2026, 14:40 Uhr

i Vinzenz Schneider (in Schwarz) von der Grafschafter SG kommt hier im Spiel gegen die SG Eich zu spät, am Ende hatte die GSG dennoch die Nase vorn. Und nun wollen die Grafschafter im Verfolgerduell in Niederzissen nachlegen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Kreisliga B 7 kann Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz in aller Ruhe auf die Ergebnisse der Konkurrenz schauen. Denn die Krufter sollten gegen Schlusslicht Rojava Neuwied keine Probleme haben.

In der Fußball-Kreisliga B 7 geht es an der Spitze und im Tabellenkeller weiter spannend zur Sache. Den Spieltag eröffnet das Derby zwischen der Bad Bodendorfer Reserve und dem SV Kripp, die sich beide von der Abstiegszone entfernen wollen. Der FC Plaidt II dagegen will sich weiter an dieses Duo heranpirschen und erwartet den SC Rhein-Ahr Sinzig.







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