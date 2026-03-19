In der Kreisliga B 7 kann Spitzenreiter DJK Kruft/Kretz in aller Ruhe auf die Ergebnisse der Konkurrenz schauen. Denn die Krufter sollten gegen Schlusslicht Rojava Neuwied keine Probleme haben.
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In der Fußball-Kreisliga B 7 geht es an der Spitze und im Tabellenkeller weiter spannend zur Sache. Den Spieltag eröffnet das Derby zwischen der Bad Bodendorfer Reserve und dem SV Kripp, die sich beide von der Abstiegszone entfernen wollen. Der FC Plaidt II dagegen will sich weiter an dieses Duo heranpirschen und erwartet den SC Rhein-Ahr Sinzig.