Fußball-Kreisliga B6
Glücksschuss aus 25 Metern wirkt wie eine kalte Dusche 
Symbolbild
Adobe Stock/Dr. N.Lange

Im Keller brennt noch Licht - zumindest im Alten Gahnert, wo der SV Braubach die Metternicher Dritte punktlos nach Hause schickte und im Gegensatz zur Osterspaier Zweiten wieder optimistischer nach vorne blicken kann. 

Lesezeit 1 Minute
Während der SV Braubach in der Fußball-Kreisliga B6 nach dem Heimsieg gegen die Drittvertretung aus Metternich Morgenluft im Abstiegskampf wittert, wurde den Lahnsteinern der Dreier in buchstäblich allerletzter Minute doch noch entrissen.
„Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und waren klar besser.

