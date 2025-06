Ein Schritt zurück, um dann zwei Schritte nach vorne zu gehen? So könnte das Motto nach dem Abstieg in die C-Klasse lauten. Doch bei der SG Nievern soll der Rückschritt die angestrebte Weiterentwicklung unter einem neuen Trainerduo nicht hemmen.

Durch die 0:4-Niederlage am letzten Spieltag gegen den SV Niederwerth II musste die SG Nievern/Arzbach den Konkurrenten an sich vorbeiziehen lassen und als Vorletzter der Kreisliga B7 in die C-Klasse absteigen. Dabei hatte der frühere Bezirksligist kurz nach dem Jahreswechsel bereits die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt und sich dabei viel vorgenommen. Doch der Abstieg soll die Ambitionen auf lange Sicht nicht bremsen. Abteilungsleiter Niklas Sauer stellt klar: „Wir wollen da nicht bleiben.“

Neuer Elan und frischer Wind

So wird, wie im Januar angekündigt, auch nach dem Abstieg das Trainerduo aus Michael Reibel und seinem Co-Trainer Timo Hoffmeyer einsteigen. „Wir haben einen klaren Plan, wollen den Verein stetig weiterentwickeln“, sagte Reibel im Januar angesprochen auf die Ziele. Diese Weiterentwicklung soll auch in tieferen Klasse stattfinden, stellt Sauer klar „Wir haben schon eine Vielzahl an Neuzugängen, die mit uns diesen Neuanfang wagen wollen. Rund um die A-Jugendlichen, gespickt mit zwei, drei erfahreneren Spielern wollen wir wieder zurück“, so Sauer, der ergänzt: „Mit neuem Elan und frischem Wind gilt es, unser Vorhaben auch in der C-Klasse umzusetzen.“

Auch mit der zweiten Mannschaft wird – „nach jetzigem Planungsstand“ (O-Ton Sauer) – weiterhin geplant. Anders als angekündigt, wird Dennis Winkler alleine als Trainer in der Verantwortung stehen. Daniel Weldert scheidet aus privaten Gründen aus. Die SG-Reserve spielt dann ebenso in der C-Klasse, allerdings in einer anderen Staffel.

Bleibt die SG doch in der B-Klasse?

Doch bei der „Ersten“ ist die Spielklasse noch nicht final geklärt. „Es besteht noch eine Rest-Möglichkeit, doch in der B-Klasse zu bleiben“, weiß Sauer. Sollte die Sollzahl von 210 Mannschaften in der Kreisliga B nicht erreicht werden, können die „besten B-Klasse-Absteiger“ doch noch die Spielklasse halten. „Sollte es dazu kommen, nehmen wir das gerne an“, so der Abteilungsleiter, der weiter für den Neuanfang wirbt: „Wir sind noch auf der Suche nach Weiteren, die diesen Weg mitgehen wollen.“